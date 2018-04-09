台媒评美国松绑对台出售潜艇技术：别高兴得太早

台媒称，熟悉美国军售与商售程序的台前任海军官员7日说，台湾防务事务主管部门证实美国政府核发有关台湾“潜艇自造”的销售许可证，证明台湾认真推动“潜艇自造”，但距离实现还有相当一段路要走。
据台湾《中国时报》4月8日报道，淡江大学国际事务与战略研究所所长李大中表示，蔡英文上台后将潜艇“自造”视为“防务自主”很重要的一项，私底下寻求美方的努力一定做得非常足。对于台湾的防务来说，也是一个“好的征兆”。但台湾地区行政管理机构最终会不会批准相关技术输台，仍值得后续观察。
李大中说，其实从2017年12月的《国防授权法》部分条文及3月签署所谓的“台湾旅行法”，多少可以看出特朗普政府对于台湾的一些做法，他会运用一些手段来“提升”台湾。
他表示，台湾是美国行政部门以及国会关心的议题之一，有关台湾问题的决策官员看似将台湾视为“压迫”大陆的重要议题，而且这个倾向还颇为明显。
他直言，潜艇对台湾有帮助，但是在衡量美国与大陆竞争与合作的大棋盘内，台湾还是要非常谨慎小心。
淡江大学战略研究所副教授黄介正表示，过去美国对于台湾的军售或是商售比较会顾虑大陆的反应；但现在是美国要日本、韩国、菲律宾等亚洲的盟友都要买他的东西，2017年特朗普跑来亚洲就是推销武器，这是整体出口政策的一部分。
黄介正进一步指出，美国国务院允许厂商可以跟台湾接触是不错。但做生意包含价格问题、品项问题，最后能不能成交，现在还说不准。即便商售一切顺利，但是很多零组件与关键技术的组合，还需要经过复杂的性能测试、系统整合，未来能否真正下水作战，现在还言之过早。
“潜艇自造”装备繁杂
另据台湾《中国时报》4月8日报道，“潜艇自造”所需零件繁杂，台湾防务事务主管部门曾针对“潜艇自造案”所需装备进行评估，将潜艇装备获得与制造难度区分为“绿区”“黄区”“红区”三种类型。“绿区”为可自主生产，“黄区”为有困难但有自制潜力，“红区”为具高度敏感度又无研制能力，必须寻求岛外商源的装备及技术。
报道称，台湾退役海军军官淡志隆表示，“潜艇自造”相关装备共有25类，台湾内部具有潜在研制能量者共19类，但另外6类有赖从岛外商源获得，如果台湾船厂特殊专业技术不足，可自力提升相关工技能量，或聘请岛外专业技术人员指导。
淡志隆认为，台舰打造的耐压外壳属于“黄区”装备，车叶及燃料电池属于“绿区”装备，这些或可自制，或经技术协助即可达到标准；不过，最难获得的“红区”才是关键，装备包括声呐、战斗系统、潜望镜、柴电主机、鱼雷发射管等。
淡志隆说，有些装备虽然未被列在“红区”，但也可能必须外购且要有输出许可，例如消磁、核生化、空气循环、消防、水下导航、操控等系统，甚至电罗经等许多主项装备也都缺一不可。
他强调，即便能获得所有装备的输出许可，并完成全舰蓝图设计，只要造船阶段任一装备发生货源问题，必须办理装备变更，在“不加价”且“性能不得低于原装备”的合约规范下，要及时获得合格的新商源恐极不易；即使顺利获得，也因构型变更而影响整体设计，必将造成极大的困扰。
不代表售“红区”装备
此外据台湾“中央日报”网络报4月7日报道，熟悉美国军售与商售程序的台前任海军官员7日说，台湾防务事务主管部门证实美国政府核发有关台湾“潜艇自造”的销售许可证，证明台湾认真推动“潜艇自造”，但距离实现还有相当一段路要走。
他告诉台湾“中央社”记者，美国厂商在出售任何敏感性设备时，依法都必须取得政府不同部门的许可，也就是销售许可，而厂商唯有在买主提出购买的要求时，才会向政府申请核发许可。
他指出，由于台湾防务事务主管部门或海军并非美国国内买主，因此美国厂商在取得这项许可后，还必须取得出口许可，而且之前可能必须跟台湾方面有技术协助协议的洽签程序。
另一名前海军官员受访时表示，台湾地区行政管理机构核准的销售许可证很可能是非机敏性的相关软件、硬件和文件等，等于是同意美国的国防厂商可提供信息给台湾。过去美国对于潜艇案非常小心，因此这可说是美国政策的松绑。
但他表示，潜艇建造是非常复杂的工程，除了“红区”装备外，要如何把这么多装备组合在一起，牵涉到系统工程，后续还有测试评估等，需要精密的技术和设计。美方核准销售许可证，不代表美国会卖“红区”装备给台湾，两者不能画上等号。
报道称，台湾军方在2017年3月举办“潜艇自造”设计启动及“台船-中山科学研究院”合作备忘录签署仪式，台船董事长郑文隆当时表示，海军的第一艘“自造”潜艇预计十年内成军。
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