美国2月贸易逆差创近十年最高 关税无助贸易失衡

英媒称，美国2月贸易逆差增至近九年半高位，进口和出口均创历史新高，表明国内和全球需求强劲。
据路透社4月5日报道，在美国和中国针锋相对打出关税牌，令贸易战恐慌加剧和金融市场震荡之际，5日传来了美国贸易逆差恶化的消息。
报道称，特朗普政府正在寻求征收进口关税以消除贸易逆差，保护国内产业免受他所说的不公平的国外竞争。但经济学家表示，贸易惩罚不会扭转逆差状况。
路透社报道称，那洛夫经济咨询公司首席经济学家乔尔·纳罗夫说：“美国的经济增长速度比其他大多数工业化国家都要快，因此任何人都不应该对贸易逆差恶化感到意外。关税似乎是改变贸易格局的好方法，但它们倾向于提高价格，而不是调整贸易基本面状况。”
据报道，美国商务部表示，2月贸易逆差增长1.6%至576亿美元，为2008年10月以来的最高水平。逆差额现在已连续6个月上升，2月贸易逆差增加的大部分来自于商品价格上涨。
路透调查的经济学家曾预测2月贸易逆差将扩大至568亿美元。商品贸易逆差是2008年7月以来的最高水平，服务贸易顺差为2012年12月以来最低。
报道称，2月，虽然政治敏感度很高的与中国的商品贸易逆差下降18.6%至293亿美元，但今年迄今为止仍上涨了20.2%。
路透社称，预计美国贸易逆差将进一步扩大，这要归因于在经济非常接近满负荷运行时期采取宽松的财政政策立场。1月份1.5万亿美元的所得税减免计划生效，今年政府支出将增加。
据报道，RDQ经济咨询公司首席经济学家约翰·莱丁表示：“我们怀疑贸易逆差扩大拖累国内生产总值增长将成为今年的一大特征，因为国内需求超过了经济的供应潜力。关税将无助于减少贸易失衡，除非报复性行动升级，导致经济下滑。”
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