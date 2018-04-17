日本新干线司机途中睡着4分钟 导致列车误点

台媒称，日本的新干线一向以准时闻名，本月月初，东北仙台车站却有一辆列车到站未减速，结果超出正常停车位置20米，最后为了倒车导致列车误点了1分半钟。事后经过多次调查，驾驶员才坦承他在该列车进站前4分钟不小心睡着了，因此到站时才发生未减速的失误。
据台湾联合新闻网4月17日援引《朝日新闻》报道，JR东日本仙台支社表示，本月1日晚间10点20分左右，一辆由东京发车开往盛冈的新干线列车，在进入仙台站时并未减速，车长发现不对劲，赶紧启动紧急刹车系统，最后列车在超出标准停靠位置20米处停下来。为了将列车倒回原本的停车位置，该班次因而延误90秒，约有500名乘客受到影响。
报道称，事后，公司针对此事进行调查时，现年43岁、已有6年驾车经验的驾驶员表示，因为误把全长250米的列车当成400米长的列车，所以才会搞错停车位置。但由于司机的说法前后矛盾，公司向他反复确认后，驾驶员才于4月13日坦承，他在列车进站前4分钟不慎睡着了，因此进站时没有减速。经估算，这辆列车在驾驶睡着的情况下，行驶超过10公里。
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