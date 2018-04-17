美媒叹空袭叙利亚太烧钱:导弹一飞 7.5亿元转眼没

14日，美国联合英国、法国对叙利亚军事设施发动大规模空袭。在一通“狂轰滥炸”之后，媒体把目光转移到了这次空袭的花销上。不算不知道，虽然最终的账单还无法得出，但仅仅是发射的数十枚导弹就导致了美国政府“烧掉了”纳税人将近1.19亿美元（约7.5亿人民币）的一笔巨款。
据美国CNBC网站16日表示，在当日的空袭伊始，美军向叙利亚的3处目标发射了66枚战斧式巡航导弹，仅仅是这些导弹就要花费9240万美元（约5.8亿人民币）。
据悉，雷神公司生产的每一枚战斧导弹预估花费在140万美元左右，该种导弹能够部署在超过140艘的美海军舰艇和潜艇上。战斧导弹的特别之处就在于可以携带近1000磅的常规弹头，并可在飞行途中重新设定程序。
除了战斧导弹，来自洛克希德马丁公司的增程型联合防区外空对地导弹（JASSM-ER）也在叙利亚的空袭中亮相。这是一种隐身的远程空对地导弹，可以空袭距离其500多英里的目标，每枚造价达140万美元。在这种情况下，美国向叙利亚发射的19枚JASSM-ER导弹共花费了2660万美元（约1.67亿人民币）。
不仅如此，美国空军还部署了2架B-1B“枪骑兵”战略轰炸机，该飞机据信每飞行一小时就要花费约7万美元。目前还不清楚其飞行了多长时间以及部署的位置，而美国国防部和空军也并未表明这两架轰炸机在此次空袭中发挥了何种作用。
此外，空袭任务还涉及到了护送战斗机前往其目标的不少空中加油机、侦察机和美国战斗机。尽管涉及到的这些额外飞机成本和类型不明，但仅仅是战斧和JASSM-ER导弹，就花费了1.19亿美元（约7.5亿人民币）。
据海外网早前报道，美国国防部长马蒂斯在空袭结束后宣布，对叙利亚的打击计划已经完成，这是一次性打击。他表示，此次打击使用的武器数量是2017年4月的双倍，并称本轮打击旨在“摧毁叙利亚政权的化学武器研发和制造设施。”
叙利亚东古塔地区7日发生疑似化学武器袭击事件，导致超70人丧生。报道一出，叙利亚反对派、美国、英国、法国等纷纷指责叙政府军使用了化学武器来袭击无辜平民。叙利亚政府坚决否认指控，并指责西方和叙反对派造谣。俄外交部则认为，该谣言旨在袒护恐怖分子，为外部势力发动打击寻找借口。
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