中国可能不会在中美贸易争端中打人民币汇率牌

美国总统特朗普近来对中国让人民币贬值的抱怨是没有根据的。不过，在美国和中国试图解决贸易争端之际，人民币有可能成为一个关键点。
货币估值一直是全球贸易争端的一个原因，因为货币估值低的国家商品相比估值高的国家商品存在价格优势。中国过去有时会让人民币CNY=走贬，但最近却让人民币走升。外界认为近期通过让人民币走贬来报复特朗普政府很难达到效果。
中国若试图让人民币贬值或许只会加剧两国的贸易紧张局势，也几乎不能给面临巨额关税打击的中国出口商带来帮助。
让货币贬值是通过央行或其他官方渠道来进行，这与外汇市场决定的汇率贬值不同。
很多分析师称，中国将不愿让人民币走贬，或将此作为应对贸易战的工具，中国国家主席习近平上周二基调偏温和的讲演也令人民币将走贬的预期降温。不过，特朗普周一的推文可能加剧两国间的紧张局势。
问：中国是否在操纵汇率？
答：没有直接操纵。因为人民币汇率被管理在围绕中间价的一个狭窄区间内，外界一直怀疑人民币走势中存在官方倾向。但中国允许人民币兑美元在2017年升值6.8%。近几个月，中国维持人民币兑一个贸易加权货币篮子的汇率几乎保持不变。这使得人民币的波动率低于大多数由市场决定价值的货币，不过并未发现中国采取令人民币贬值的干预措施，也没公开阻止人民币升值。
问：中国可以采取什么方式削弱人民币汇率？
答：中国可以下调每日人民币兑美元中间价。人民币汇率浮动区间为每日中间价的上下2%。中国也可以示意国有银行及其附属银行卖出人民币、买入美元和美国公债。
此外，中国可以重新引入逆周期因子，2016年和2017年该因子曾帮助中国央行支撑人民币汇率。中国还可以放松对个有与企业的资本外流限制。
但根据路透数据，今年迄今为止人民币兑美元CNY=CFXS升值了3.2%。此前人民币已在2017年升值6.8%，创九年最大升值幅度。今年大多数时间，人民币相对于贸易加权货币篮子的汇率基本维持稳定。
当然，出于对美国向中国商品加征关税的影响或者整体经济活动的担忧，市场可能突然抛售人民币。
问：这会改变中国对美国公债的持有状况吗？
答：中国是美国公债的最大海外持有方，2月底时持有规模为1.177万亿美元。为了削弱人民币，中国可能还会用美元来购买更多的美国公债。这反过来其实会帮助美国，因为在去年出台税改和2月达成为期两年的联邦支出协议后，美国的借贷需求正在升高。
问：为何中国不太可能故意让人民币贬值？
答：人民币贬值会让华府有机会给中国贴上汇率操纵国标签，并为贸易制裁提供理由。
这还可能会像2015年8月人民币意外贬值2%后出现的情况一样，让中国市场的信心受到挫伤，并可能引发造成不稳定的资本外流。
BBH外汇策略全球主管Marc Chandler称，东亚地区的国家可能效仿中国，通过让本币贬值来阻止中国拥有太大竞争优势。
中国政府一直在被迫削减经济领域的高负债。如果投资者对人民币的信心受损，中国去杠杆进程将会更加复杂。
问：美国可能会对刻意的人民币贬值做何反应？
答：采取人民币贬值行动可能会再次激怒特朗普，他曾把中国封为操纵汇率的”世界冠军”。
特朗普上任以来，美国财政部还未曾把中国贴上汇率操纵国的标签。
问：弱势人民币是有效的贸易武器吗？
答：虽然长期而言人民币下跌将使中国出口商品更加便宜，但在贸易方面的影响不会立即显现。而人民币若是持续贬值，中国吸引外资的难度也会加大。
许多美国进口商，特别是小型业者，已透过长期合约锁定商品成本。
“我不认为会造成立即影响，”加州Silicon Valley银行高级外汇交易员Minh Trang说。
美国2月对中国贸易逆差收窄至292.6亿美元，但在美国整体贸易逆差的占比仍然超过一半。美国2月贸易逆差增至576亿美元，为近九年半高位。
问：证券市场会做何反应？
答：2015年8月中国意外使人民币兑美元贬值约2%，如果这一次中国又做出类似反应，那么对中国有曝险的公司或将遭遇股价重挫，市场可能将广泛出现卖压。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost