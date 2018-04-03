美媒评五艘“最差航母” 二战日本“加贺”号上榜

美国《国家利益》双月刊网站3月31日发表了题为《史上最差航母盘点》的文章。
建造航母是桩难事。当今世界许多强大的海军一开始是通过改建的方式获得航母，这种做法取得了一些成功，但是失败更多。还有一些海军通过不断试验逐渐造出航母。前不久，中国第一艘国产航母下水，日本则考虑把出云舰改造为航母。在这种情况下，回顾一下航母建造史上一些最糟糕的失败是值得的。
英国海军“鹰”号航母
“鹰”号航母原名“无畏”号，原始设计为战列舰，打算充实智利海军的一个作战中队，一战爆发后停工。战后，智利人再也不想要这艘战舰了，庞大的舰体派不上什么用处。英国皇家海军经过几次改造后，决定再用这艘战列舰的舰体改造一艘航母。
结果令人不是特别满意。“鹰”号的排水量为2.3万吨，航速只有24节，搭载25架飞机。无法与日本、美国的航母争锋，甚至比不上皇家海军改造的另外一些航母。1924年，“鹰”号航母入役，二战前进行过升级改造，但没有大改。
法国“贝亚恩”号航母
法国第一次建造航母很不顺利。“贝亚恩”号1927年由一艘没有完工的“诺曼底”级战列舰改造而成，它的舰体非常大，满载排水量为2.8万吨。但航速只有约21节，很难编成舰队。“贝亚恩”号配备大约40架飞机，但是，由于法国海军航空部队发展缓慢，这些飞机整体来说无法与外国舰载机竞争。法国海军打算把“贝亚恩”号当做试验，想要最终建造出专门设计的航母。但是财政紧缩使得工期延误，战争爆发后，“贝亚恩”号仍然是法国仅有的一艘航母。“贝亚恩”号携带一支特遣部队，但是从来没有出动作战。1940年5月，“贝亚恩”号载着法国的金条前往北美，本应带回作战飞机，结果还没有抵达，法国就投降了。
日本“加贺”号航母
二战日本充分了解战列舰改造航母的局限性，因此一开始打算改造“赤城”号和“天城”号这两艘舰身长、航速高的战列巡洋舰。不幸的是，“天城”号在关东大地震中损坏严重，日本人只好把没有完工的战列舰“加贺”号拿出来改造。“加贺”号并不适宜改造，它采用三段式飞行甲板，烟囱构造古怪，还有各种小毛病。上世纪30年代的改造解决了其中一些问题，但是也在损伤控制方面留下了一些严重弱点。另外，它的航速不及第一航空舰队的其余军舰。在最终的设计中，“加贺”号的排水量为3.8万吨，但航速只有28节，搭载72架飞机。
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