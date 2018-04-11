为打击叙利亚造势？特朗普发照片秀“军事肌肉”

据外媒报道，就在美国海军驱逐舰“库克”号进入攻击叙利亚的范围之内时，美国总统特朗普10日通过社交网站发出美国19名高级军事指挥官在白宫椭圆形办公室的照片，以此展示其“军事肌肉”。
据报道，配备有50枚“战斧”巡航导弹的“库克”号驱逐舰目前已进入东地中海靠近叙利亚领海。此外，配备F/A-18“大黄蜂”和“超级大黄蜂”歼击机的核动力航母“杜鲁门”号战斗群11日将在4艘导弹驱逐舰的护卫下离开美国弗吉尼亚州诺福克港，前往地中海。
美国白宫10日突然宣布，由于叙利亚问题，特朗普将不出席在利马举行的美洲峰会，而美国总统本来预定要同地区领导人举行双边谈判并对会议发表讲话。
白宫的声明说：“总统特朗普将不参加在秘鲁利马举行的第八届美洲峰会，也取消前往哥伦比亚波哥大的旅程。”
声明称，按照总统的要求，副总统将代表他前去。总统将留在国内关注美国人对叙利亚的反应并监督全世界局势的发展。
英国和法国领导人已经就如何对叙利亚的反应问题同特朗普通话。双方都强调，化武攻击事件需要证实。
7日有媒体称，叙政府军在大马士革东郊东古塔地区杜马的军事行动中使用了化学武器，造成数十人丧生。叙政府对此表示坚决否认。美国总统特朗普9日就杜马疑似发生化武攻击一事表示，使用化学武器是无法容忍的暴行，美方在军事上有很多应对选项，美方将在24至48小时内决定如何回应。
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