日裔教授揭日军奴役韩慰安妇真相 强迫卖淫竟成军方公务

韩媒称，韩国世宗大学教授、独岛综合研究所所长保坂祐二4月10日在新书发布会上表示，慰安妇是日军性奴，日本政府应承认罪行并采取必要措施。
据韩联社4月10日报道，保坂祐二对1937至1945年间日本编写的80多份慰安妇文件进行翻译和分析，并发布新书《日本的慰安妇问题证据资料集1》。他在发布会上说，截至目前的慰安妇证言和过去日本政府的官方文件惊人一致。
报道称，保坂祐二在书中公开了1940年10月11日高森部队对警备区内商人营业的规定中有关“特殊慰安业务”的内容。这份文件写道“慰安所慰安妇和皇军比例为1比100”，保坂祐二表示，这意味着1名慰安妇要接待100名军人，慰安妇是日军的性玩具、性奴隶。这份文件还写着慰安妇不能接待日本军以外的普通人，日方限制慰安妇散步范围，剥夺了人身自由。
保坂祐二还主张，日军蒙骗朝鲜女性，在将其送往中国时简化身份确认程序。保坂祐二指出，日本为慰安妇出具身份证明书，佯装走合法程序。但实际上日军在输送朝鲜慰安妇时省略了这个程序，或是把慰安妇冒充为从军护士、野战医院工作人员、部队食堂服务员等部队有关人员，隐瞒其真实身份。
保坂祐二表示，强迫卖淫竟然成为军方公务，令人难以置信，日本军方和日本政府无法逃脱法律责任。
报道称，保坂祐二生于日本，80年代末到韩国留学，2003年获得韩国国籍，为更有效宣传慰安妇等历史真相，入籍后继续使用日本姓名。
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