中国誓言推进“核心技术”自主创新：寻求缩小与美国的技术差距

境外媒体称，在21日结束的为期两天的全国网络安全和信息化工作会议上，中国国家主席习近平呼吁在“核心技术”上取得突破。
据美国《华尔街日报》网站4月21日报道称，据新华社报道，习近平表示，信息化“为中华民族带来了千载难逢的机遇”。他说：“我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇。”
在他发表讲话之际，技术已经成为不断升级的中美贸易争端的中心。
报道称，在讲话中，习近平还指出，要培育公平的市场环境，强化知识产权保护，反对垄断和不正当竞争。
报道称，习近平还努力推动中国企业与军方合作谋求新技术。在中国发展人工智能、量子通信和其他先进领域的计划中，所谓的军民融合越来越重要。
另据台湾“中央社”4月21日报道，中共中央总书记习近平在一场会议上指示，“核心技术是国之重器”，要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。
“中央社”引用新华社的报道称，全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开，兼任中央网络安全和信息化委员会主任的习近平出席会议并发表讲话。
习近平表示，要抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力。要遵循技术发展规律，做好体系化技术布局，优中选优、重点突破。
报道称，十八大以来，习近平在多个场合都曾强调过科技创新的重要性，他还多次提到要掌握核心技术，并指出没有核心技术，就只能受制于人。
香港《明报》4月22日报道称，中国全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。
报道称，这是中央网络安全和信息化领导小组升格为中央网络安全和信息化委员会之后的首次会议，距上次的中央网信工作座谈会已时隔两年，且级别由“座谈会”提升至“会议”。该委员会由习近平任主任，国务院总理李克强、中央书记处书记王沪宁任副主任，中央政治局委员悉数出席，以示重视。
报道称，国资委主任肖亚庆21日在“第二届中国企业改革发展论坛”上表示，要着力突破战略性、前瞻性领域的关键核心技术，“强化自主创新是提升企业核心竞争力优势、摆脱受制于人局面的根本途径”，而国有企业必须“勇担创新重任”。
工信部副部长罗文称，中国先进制造业面临被“低端锁定”的风险，下一步将加快土地、资金、能源等要素市场化配置改革，拓宽先进制造融资渠道，促进发展。
另据新加坡《联合早报》网站4月22日报道，中国工信部电子信息司司长刁石京21日称，中国整个芯片产业近年来取得了长足进步，已经越来越接近世界第一梯队。
刁石京说，经过多年创新攻关，国产芯片细分领域实现较大突破，对关键领域支撑能力显著增强。
刁石京表示，要充分利用制度优势重点突破产业关键环节，用市场优势系统部署，加强基础研发和创新能力，培养和引进高端人才，加强国际合作，为产业发展提供后续动力。
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