非洲将成下个制造业中心 中国投资迅速增长

世界报业辛迪加网站3月13日刊登题为《捕捉非洲的高回报》的文章称，今后12年，非洲的人口增长和具有全球竞争力的行业的强劲经济发展，对投资者来说有可能转化为特别高的回报。如果西方公司不采取行动，满足非洲越来越庞大的中产阶级的消费需求，它们的中国竞争者就会这样做。
文章称，自2000年以来，世界上经济增长最快的国家至少有半数在非洲。到2030年，非洲将拥有17亿人口，他们的消费和商务开支总额将达到6.7万亿美元。
美国《哈佛商业评论》双月刊7年前就指出，非洲也提供了许多世界上最重大的机遇。然而，尽管商业潜力巨大，非洲还没有登上西方商业领袖议事日程的首要位置。
文章称，西方国家正在迅速输给中国。从2005年至2015年，中国对非洲的出口增长了6倍多，达到1030亿美元。如果西方公司希望迎头赶上，它们需要开发增长潜力最大的那些非洲国家和产业。
中产阶级需求大幅增长
文章称，到2030年，43%的非洲人将属于中产阶级或上层阶级。而这个比例在2013年是39.6%。这意味着对商品和服务的需求将大幅增长。到2030年，非洲的家庭消费预计将从2015年的1.1万亿美元增加到2.5万亿美元。
文章称，在这2.5万亿美元中，近一半的花费将产生在3个国家：尼日利亚、埃及和南非。但是，阿尔及利亚、安哥拉、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、摩洛哥、苏丹和突尼斯也存在赚钱的机遇。对于那些希望进军新市场的公司来说，这些国家中的任何一个都将是大有成功希望的地方。
发展自贸区将是关键点
文章称，到2030年，在非洲创造最多价值的行业将是食品饮料、教育、交通和住房。不过，有些行业也将出现强劲增长，包括消费品、观光和娱乐、医疗保健、金融服务和电信。
文章称，当然，这种增长很大程度上将取决于非洲联盟是否妥善落实新的非洲大陆自由贸易区。新的非洲大陆自贸区将建立一个商品和服务的单一市场，向公司提供多个入口点。而且，非洲大陆自贸区将提高对互联互通的需求，因此将有新的机会投资基础设施和从交通、能源到信息通信技术、供水的诸多行业。
农业领域增长空间巨大
文章称，从现在到2030年，另一个主要的增长区将在非洲企业对企业开支上。这部分开支将从2015年的1.6万亿美元增长到4.2万亿美元。其中，规模最大行业将是农业和农业加工、制造业以及建筑业、公用事业和交通业。接下来的是批发和零售业、资源、银行和保险业、电信和信息通信技术。
文章称，农业和农业加工的预估增长反映了食品和饮料将在家庭开支总额中占最大份额。而且，世界上未使用过的耕地有六成在非洲，而非洲在世界农产品出口中所占份额微乎其微。这意味着增长空间巨大。由于严重饥饿仍影响着许多非洲国家，投资者甚至可以通过投资肥料、机械、供水和灌溉系统以及其他农业领域，为公共利益作出贡献。
文章称，截至2012年，年度增长中农业增值最大的非洲国家包括布基纳法索、埃塞俄比亚、尼日利亚、马里、莫桑比克、卢旺达和坦桑尼亚。另外，安哥拉、摩洛哥和南非现在都拥有庞大市场，并致力于扩展其农业。
投资有可能获取高回报
据《哈佛商业评论》说，非洲还有成为“世界下一个重要制造业中心”的潜力。预计到2030年许多低成本、劳动密集型制造业就业岗位可能流向非洲。
文章称，这有助于解释为何制造业将是企业对企业开支方面的第二大领域。另一个原因是，非洲的制造业机会有许多正好是在具有全球竞争力的行业，比如汽车和交通设备、精炼石油、计算机以及办公和工业机械。南非、埃及和尼日利亚已经成为这些行业有前景的投资目的地。投资者还能在埃塞俄比亚、摩洛哥和卢旺达找到高回报和良好的商业环境。
文章称，非洲是世界上最后一个前沿市场，西方企业应开始利用那里的巨大潜力，就像中国公司早已在做的那样。在非洲做生意还将创造可持续就业岗位，推进消除贫困和饥饿的联合国可持续发展目标。这也将有利于最关键的问题。正如商业与可持续发展委员会所说，推行可持续发展目标“可能在新市场机会中筹集数万亿美元，从而可以把繁荣带给所有人”。
非洲的制造业机会有许多正好是在具有全球竞争力的行业，在非洲做生意还将创造可持续就业岗位，推进消除贫困和饥饿的联合国可持续发展目标。
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