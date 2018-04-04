种姓制度废而不止 印度“贱民”发生骚乱致数百伤

至少9人死亡、数百人受伤、数百人被捕……据《印度斯坦时报》网站3日报道，为了抗议该国最高法院将减少对“贱民”保护的决定，“贱民”周一在全国举行抗议示威，引发骚乱。有分析认为， 虽然印度早已废除了种姓制度，但作为“贱民”的“达利特人”却一直遭受歧视和不公，特别是近年来一些年轻的“达利特人”不断发愤图强改善境遇，引起一些高等种姓者的不满，导致双方冲突加剧。
3月20日，印度最高法院对旨在保护低等种姓群体的《防止暴行法》重新进行司法解释，表示将弱化对低等种姓群体的保护。根据这部于1989年开始实施的法律，任何歧视低等种姓者的言行都会受到惩罚，形式包括立即逮捕、限制保释、财产没收等。如果公务员未能及时处理低等种姓者的投诉，也会遭到起诉。印度于2015年对该法案进行修订，又增加了一些针对低等种姓群体的犯罪形式。
此举引发了“达利特人”的不满，他们认为这会使低等种姓群体更容易遭受攻击。“最高法院的决定让我们感到难过和震惊。”全印低等种姓群体协会秘书长乔杜里说道。
周一，印度多地爆发示威游行。一些示威者拿着棍棒上街，封堵交通道路，甚至和警察发生冲突。据北方邦警方透露，已经有超过450人因骚乱事件被捕，该邦已向中央政府申请警力增援。另外在古吉拉特邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦以及新德里周边等地区，均有不同程度的抗议示威活动，其中有不少已演化为局部骚乱事件。《印度教徒报》3日报道称，骚乱中有9人死亡，其中6人来自中央邦，两人来自北方邦，另一名死者来自拉贾斯坦邦。在拉贾斯坦邦，25岁的青年库马尔被证实是警方开枪打死的。当时抗议者封锁了当地的铁路及公路，他们与警察和商店店主发生冲突。警察在向暴民开火时击中了库马尔。印度多地已立即采取宵禁措施来减少进一步的人员及财产损失。
这已经是印度今年以来爆发的第二次大规模“贱民”抗议活动。今年年初，马哈拉施特拉邦发生“达利特人”骚乱，实质上是他们与当地种姓阶层更高的“贾特人”矛盾激化所致。在当地不少“贾特人”看来，虽然自身种姓不高，但至少拥有土地，比低贱的“达利特人”要好得多。在“贾特人”中甚至流行这样一种说法：“没感受过达利特女人，就不算感受过土地”。这也是印度农村90%的性犯罪受害者都是“达利特”女性的重要原因。
有媒体称，印度“种姓制度”废而不止，社会上针对低等种姓群体的犯罪层出不穷，这是引起“贱民”不断发动示威的主要原因。数据显示，仅在2016年，针对低等种姓群体的犯罪案件就达到4万多起。在印度，不仅高等种姓群体歧视低等种姓群体，政府及公共机构中也常常“看人下菜碟”。比如在一起强奸案的诉讼过程中，有法官竟公然声称被告是高等种姓人士，因此不可能主动去强奸低等种姓女子，因为“那会玷污了自己的身体”。高等种姓被告常常受到法官、警员及律师的照顾，一些严重案件往往被一拖再拖，最后不了了之。
英国广播公司（BBC）指出，近年来一些“达利特”年轻人奋发图强，过上了更好的生活，引起一些高等种姓者的不满，由此引发冲突。上周古吉拉特邦一名“达利特”青年因为拥有一匹马被人殴打致死。在印度，拥有马匹和骑马被看做是上等人的特权，该青年此前就被一些“刹帝利”（印度种姓制度中第二等种姓群体）威胁。同样是在古吉拉特邦，去年10月一名“达利特”青年因观看节日舞蹈被高等种姓者活活打死。因为蓄胡须被打的“达利特”男性更是数不胜数。
印度最高法院认为，《防止暴行法》已经被滥用，一些低等种姓者利用法律漏洞来打击自己的对手和敌人，因此决定对任何违反该法的嫌疑人，应先进行调查审讯，而非直接逮捕定罪。此举意在保证更大范围上的司法公正，不过也有舆论指出，最高法院新出台的司法解释迎合了某些印度教右翼势力的嚣张气焰，在他们眼中“达利特人”应该永远被打压。（环球网）
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