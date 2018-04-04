日媒文章：中美经济实力逆转 比想象中开始要早

日本《产经新闻》4月3日刊登题为《美中经济实力逆转的时代》的文章称，中国的经济增长速度超出了大多数人的预测。日美欧应该强烈认识到这一点。
文章称，与日美欧等西方社会的根本不同之处在于，中国从高速铁路网的铺设、建设用地的征用到国有商业银行的融资、材料采购和建筑工人的安排，都在以西方社会几乎无法想象的速度推进，这是中国经济增长的背景因素。
文章称，中国对国际社会的影响力确实正持续扩大。例如，各国对世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行等的出资比例，最终在一定程度上是与中国国内生产总值规模挂钩的。
文章举例，如果美国国内生产总值是100，则中国国内生产总值已经超过60。日本是中国的一半以下。
文章称，随着中国国内生产总值的扩大，进口规模也不断增大，这是中国话语权增强的关键。日本贸易振兴机构的调查结果显示，去年美国的进口额为2.8953万亿美元，中国进口额为1.841万亿美元，后者是前者的64%。一位经济学者强调说，中国的年进口总额超过美国时，其经济和政治影响力或将赶超美国。
文章称，拥有世界最强进口实力的国家由美国向中国转变的时代到来得会比我们想象中要早。日美欧应该强烈认识到这一点。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost