美国力推军用无人机出口 日媒：盟友买中国无人机令美心急

日媒称，美国特朗普政府正在推进增加军用无人机等防卫装备的出口，此举意在对抗通过武器出口强化与第三国关系的中国。着眼于秋季的国会中期选举，特朗普还希望借此增加就业岗位。
据《日本经济新闻》网站4月23日报道，美国贸易和制造业政策办公室负责人纳瓦罗4月19日表示“中国等国正在加速销售无人机”，显示出与中国对抗的想法。有观点认为，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国（UAE）等美国的同盟国正在采购价格更低的中国装备。
报道称，美国政府将通过放宽限制，允许美国企业与外国政府直接进行有关军用无人机出口的谈判。目前以美国政府为窗口进行签约，出口审批通常需要数年时间，今后美国将大幅缩短审批时间。此外，必须经过严格审查的机型也将减少。包括常规武器在内的武器出口促进政策的详细内容将在今后60天内敲定。
据路透社报道，美国此前规定军用无人机的出口对象国仅限英国、法国和意大利3国。特朗普表示“（今后）只要同盟国提出请求就能够马上从美国获得装备品”。美国前总统奥巴马对出口先进军事装备持谨慎态度，而特朗普政府则明确转变了方针。
报道称，放宽防卫装备出口限制还与特朗普政府的“美国优先”理念相吻合。装备品的出口扩大有望带来就业岗位增加、投资扩大的良性循环。美国共和党一直与军需产业关系密切，似乎希望在中期选举中获得军需产业的支持。美国政府高官也强调称，出口先进武器“有助于减少向海外派驻的美军”。
报道还称，另一方面，随着美国转向扩大武器出口，武器遭到滥用的风险也会提高。
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