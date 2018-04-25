法媒述评：马克龙成欧洲孤独长跑者 重振欧洲路途漫漫

法国《快报》周刊网站4月18日刊登题为《这道鸿沟分裂了欧盟》的文章称，重振欧洲对马克龙来说必不可少。但是，对其合作伙伴来说却没那么重要。
文章称，一年前以强烈挺欧色彩当选法国总统的埃马纽埃尔·马克龙，把其国际声誉的主要赌注都放在了重振欧洲上。这一主张将贯穿他的整个任期。然而，不管他去年9月提出的创新建议有多么诱人，这些建议也只有在其他27个欧盟成员国采纳的情况下才有意义，或者至少其中有足够比例的国家予以支持。但这种情况估计难以实现。有两道不合常理却不算柔软的高墙，竖在了法国总统倡议的对面。
部分欧盟“欧尔班化”
首先，在英国脱欧的危机之后，欧盟正在经历疑欧政党及尽享疑欧成果的领导人的崛起浪潮。显然，2017年玛丽娜·勒庞与马克龙的对立局面，2018年正在整个欧洲大陆上演。就在不到两周前的4月8日，欧尔班·维克托再次当选并连任匈牙利总理。他的形象在这个国家已然确立：让整个欧盟产生回响和受民众爱戴的领导人。
文章称，青年民主主义者联盟（青民盟）和基督教民主人民党（基民党）所组成的执政联盟在国会选举中得票率近49%，将获国会三分之二多数议席，这让欧尔班获得比2010年和2014年两次大选都更具压倒性的优势。需要强调的是，青年民主主义者联盟在欧洲议会的议员都是欧洲人民党成员，该党成员中有很大一部分是基督教民主联盟（基民盟）成员及温和保守派。也就是说，这让欧尔班有机会向“传统”右派宣扬其观点。欧尔班的影响力已经在扩大，他被波兰政府视为榜样，更令人尴尬的是他也被奥地利总理库尔茨的合作伙伴视为盟友。
文章称，人们现已无法再继续强辩民粹主义只是中欧国家的独特现象，因为意大利出现的状况同样令人难堪：在3月4日的大选之后，令人沮丧的五星运动以32%的选票成为第一大党，而右翼和极右翼联盟也获得了37%的选票。
亲密盟友德国不给力
其次，德国对马克龙改革建议的怀疑情绪也日渐增长。默克尔确实被一个要求她谨慎对待欧盟改革任何细节的执政联盟所弱化，她被迫在有关马克龙建议创建欧元区预算上紧跟其政党的意见。基民盟秘书长克兰普-卡伦鲍尔不会袖手旁观。她在马克龙到访柏林三天前表示：“我不认为在已经存在欧盟整体预算之外再设立一个预算是个好主意。”这不是基民盟优先考虑的问题。德第二大党社会民主党成员、新任财政部长的奥拉夫·朔尔茨也在接受《法兰克福汇报》采访时直言不讳地说：“马克龙的想法给我们确实需要的欧洲方案带来了新思路。但是，法国总统也知道，并非所有的想法都是现实的。”
此外，默克尔在跨国问题上一直都十分谨慎。她在叙利亚问题上惜字如金，尽管对14日美法英的空袭公开表示支持，但是她的行动表明她在刻意与三个国家拉开距离。德国断然拒绝以任何方式参与报复巴沙尔政权化武袭击的行动。对这种谨慎态度的反对声音也开始涌现，指责德国的经济雄心与世界存在感及德国应承担的防务安全责任之间存在反差。这种怪象可能意味着，在军事层面，巴黎不理会英国脱欧的阴影与伦敦合作，但是对以法国最亲密盟友著称的柏林却无法期待太多。
文章称，重振欧洲从未像现在这样在意愿和勇气方面出现问题。马克龙想要摆脱孤独的长跑者状态，仍需付出更多努力。
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