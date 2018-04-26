特朗普称美朝正进行“良好磋商” 赞金正恩“开放且可敬”

境外媒体称，美朝两国一直在就特朗普和金正恩在5月或6月举行峰会讨论平壤核计划一事进行磋商，特朗普对近期的形势发展表达了乐观态度，他表示美朝正进行“良好磋商”。
期待尽早举行美朝峰会
据美联社4月24日报道，美国总统特朗普24日说，金正恩希望尽早举行一次历史性、高风险的会晤。他还表示朝鲜领导人态度“非常开放”，行为“十分可敬”。
特朗普在白宫与法国总统会晤时说：“朝鲜人直接告诉我们，他们希望尽早举行峰会，我们认为这对全世界来说是件好事。”
他说：“从我们目前看到的情况来说，金正恩真的一直持非常开放的态度，我认为他十分可敬。”
然而特朗普警告说，朝鲜此前没有遵守承诺，并且他认为朝鲜之所以愿意展开对话，是因为美国政府采取的强硬措施所致——包括制裁和联合世界各国共同施压。他再次表示，如果磋商没有结果，或者朝鲜诚意不足，他会“离开谈判桌”。
他说：“我们将视情况而定，结果或许很好，也可能不好。”
报道称，特朗普的这番表态几天前，朝鲜做出一系列积极动作，而白宫迫不及待地宣称这是其高压行动正在产生作用的迹象。然而朝鲜没有表示将放弃核武器。
当媒体24日问及特朗普提出的“无核化”目标具体指的是什么时，特朗普说：“意思是他们放弃核武器，就这么简单。”
他说：“达成一个简单的协议然后宣布胜利，这对我来说很简单，但我不想这么做。”
另据共同社4月25日报道，特朗普提到，力争在6月上旬前举行的美朝首脑会谈“近在眼前，我认为朝鲜也希望尽快举行”。他表示“我们一直在直接对话，在进行良好的磋商”，认为迈向实现首次美朝首脑会谈的准备工作进展顺利。
报道称，此外，特朗普表示期待能与金正恩开诚布公地谈判，强调力争与金正恩一同“实现朝鲜半岛及世界融合与和平的未来”，并称希望今后的局势发展“对朝鲜、韩国、日本和世界而言都是积极的”。
他表示若首脑会谈不顺利，他将会“离开”，摆出了不惜中断会谈的态度，但同时称“关于朝鲜，我们有机会做些特别的事情”。
哈里斯或改任驻韩大使
据美国《华尔街日报》网站4月24日报道，据知情人士透露，特朗普政府正考虑任命海军上将哈里斯为新的美国驻韩大使，在朝鲜半岛处于紧要关头之际，让一位军人填补一个外交职位空缺。
报道称，哈里斯现任美军太平洋司令部司令，之前已被特朗普提名为下一任美国驻澳大利亚大使。在赴首尔担任驻韩大使之前，他将需要经过新的审查程序和提名确认听证会。
一位知情人士称，将哈里斯从堪培拉调至首尔的想法是由中情局局长蓬佩奥提出的，蓬佩奥已被特朗普提名为国务卿人选。在美韩当前急需密切协调之际，派哈里斯去韩国将让韩国盟友安心。自特朗普15个月前上任以来，驻韩大使的职位一直空缺。
澳大利亚外长毕晓普说，美国代理国务卿沙利文24日向她通报了这一人员变动。
另据美国有线电视新闻网网站4月25日报道，美国驻亚太军队的首长可能被派往韩国当大使，这显示出特朗普政府在关键的会谈之前正将全部的注意力和努力聚焦于朝鲜半岛。
报道称，韩国将欢迎这位与美国政府保持密切关系的军方高层人物，美国大使已经空缺了一年多。
此外据香港亚洲时报网站4月25日报道，美国媒体报道，已被提名出任国务卿的蓬佩奥一直在推动改任哈里斯为驻韩大使，不过特朗普尚未正式同意此举。蓬佩奥在参与筹备美朝首脑会谈时对填补长期空缺的驻韩大使职位产生了兴趣，他最近已前往朝鲜与金正恩会面。
文在寅韩朝峰会后访美
据韩联社4月25日报道，韩国总统府青瓦台有关人士25日透露，总统文在寅将于下月中旬访问美国，与美国总统特朗普举行会谈，具体日期待定。
报道称，韩美一直在讨论在27日举行韩朝首脑会谈和5月末6月初举行朝美首脑会谈之间举行韩美首脑会谈。分析认为，文在寅访美将向特朗普介绍同金正恩的会谈结果，并讨论半岛无核化路线图的具体落实方案。
青瓦台国家安保室室长郑义溶24日访问美国，与美国总统国家安全事务助理博尔顿进行了会谈，深入讨论了韩朝首脑会谈及韩美首脑会谈相关事宜。
青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿在记者会上表示，郑义溶与博尔顿商定，文在寅将在韩朝首脑会谈后立即与特朗普通电话，对会谈结果进行沟通，两人还讨论了两国总统在朝美首脑会谈前会晤的方案。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost