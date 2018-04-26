中国开展首次“智能高铁”综合试验

从中国铁路总公司获悉，今年3月份以来，中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”，这也是中国首次开展“智能高铁”试验。
中国铁路总公司有关负责人介绍，此次综合试验，是铁路总公司认真贯彻落实中共十九大关于科技强国、交通强国战略部署的重大举措，是中国智能高铁建设全面推进的重要标志，对于开启中国高铁智能化发展、推动中国高铁综合技术创新持续领跑世界，具有十分重要的意义。
该负责人表示，中国智能高铁将采用云计算、物联网、大数据、北斗定位、下一代移动通信、人工智能等先进技术，通过新一代信息技术与高速铁路技术的集成融合，实现高铁智能建造、智能装备、智能运营技术水平全面提升，使高速铁路运营更加安全高效、更加绿色环保、更加便捷舒适。
该负责人介绍，此次综合试验主要内容包括：CTCS3+ATO列控系统试验、智能高铁调度集中系统CTC功能试验、智能牵引供电系统试验、自主化CTCS-3级列控系统试验、铁路LTE-R宽带移动通信系统试验、智能牵引供电系统试验、时速350公里“复兴号”长编组动车组试验等27项内容，是对智能高速铁路的列车编组、牵引控制系统、调度指挥系统、通讯信息系统和安全保障系统的一次综合集成试验。试验自今年3月初开始，至9月底结束。试验成果将为京张高铁、京雄城际等智能铁路建设提供技术支撑。
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