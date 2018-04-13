美国机场推更严格安检举措 将严查随身行李食物

据“中央社”报道，美国机场的旅客今年夏天将面临更严格的安检措施，包括被要求在随身行李过X光前，把放在里面的食物取出，此举可能增加旅客在机场等待安检的时间。
美国运输安全局（TSA）宣布，难以透过X光机辨识的物品，未来须从随身行李中取出，这项措施与当前必须将计算机及其他大型电子产品从手提行李中取出的规定类似。
运输安全局局长佩科斯奇说，TSA采取这项举措，预先防范不断演进的威胁。
安全官员说：“除另行对笔记本电脑、平板计算机、电子书和掌上型游戏机等个人电子装置进行检查外，TSA官员也可能指示旅客将其他物品从随身行李中取出，例如食物、粉状物及任何散乱在行李内且X光机无法清楚显示影像的物品。”
“当局鼓励旅客妥善收拾随身行李，让物品井然有序，以简化安检程序，让队伍顺利往前移动。”
TSA说，这些新举措已陆续施行，还说这可能会增加旅客在机场等待安检的时间。
佩科斯奇说：“我们的安全措施仍聚焦于永远抢先一步行动，防止有心人企图伤害我们，确保旅客平安抵达目的地。”
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