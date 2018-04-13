无锡外卖“三国杀”疯狂48小时：有骑手日进2000元

在这短短三天内，外卖骑手作为“主力部队”，被平台裹挟着加入这场外卖大战，目睹了每天戏剧性变化的竞争态势。他们如何看待外卖大战？
在无锡，送外卖的小车已经成为街头一景。随处可见橘色的滴滴外卖和亮橙色的美团外卖骑手三三俩俩聚集在店门口，等待接单。即使到了晚上10点，仍然有滴滴骑手聚集在马路边上，讨论今天的接单情况和未来的计划。
滴滴外卖骑手阿义是其中一员。他从4月9号下午4点开始接单，跑到晚上8点多下线，一共接了12单。以每单15元的市场价计算，他用4个小时赚了180块钱。
在滴滴外卖官方招聘平台上有两种模式供骑手选择：忠诚骑手和自由骑手，即全职和兼职。滴滴以“月入1万”的广告语来吸引其他平台骑手加入。
全职有保底工资1万元，但要求每周在线时间达到48小时。按照一周工作6天计算，每天工作时长为8小时，这显然超过了外卖配送行业早晚高峰累加的时间。
更多人是把兼职当全职做，一直在线，能多接一单是一单。据骑手群里的消息，当天保利广场附近有骑手接了100多单，赚了将近2000块钱。这一数字相当于很多骑手每月三分之一的工资。
除在to C端补贴外，滴滴和美团也拉高了整个骑手市场的均价：滴滴外卖15块钱起；美团外卖和饿了么也被迫涨至10块。以滴滴外卖公布的33.4万的订单量、平均每单15块的数字估算，仅在骑手端，滴滴外卖一天补贴的金额就达到500万元左右。饿了么更夸张，原先在无锡是4.5元一单，一夜之间涨了近6块。
但滴滴的猛攻也扰乱了正常的市场节奏，高峰期时间都比其他平台长2小时。滴滴外卖的午餐高峰期可以从早上10点开始，一直持续到下午2点。根据阿义的描述，最夸张时，一单3公里以内25元，超过3公里还可以涨。“这几乎是在捡钱”。
“这对我们来说是好事儿，市民买东西便宜，我们也有钱赚。”阿义说。
平台大战不仅吸引了周边骑手，也吸引了很多本地人做兼职，同行拉同行、老乡拉老乡。阿义曾亲眼见过一些女性做起了配送工作，专门送快递、只干三天。由于派单主要是以附近的单子为主，新手也敢接单。
不过现在做滴滴骑手也没有那么容易。由于各地的外卖小哥都涌入城内，滴滴的审核开始需要排队。“第一批过审的赚了，”阿义说，“现在申请的都排到7个工作日以后。”
从3月初加入滴滴外卖骑手大军，严军(化名)不遗余力向周围的同行宣传滴滴外卖的优惠力度，“全职周薪2500，每个礼拜提现一次，如果跑到全无锡前500名，每周额外奖励500元，努力跑是可以一个月一万二的。”
无锡的用户则表示“新用户几乎不要钱的滴滴外卖来了”。记者注意到，滴滴在无锡地区滴滴出行APP中开设了一个“外卖”入口，打出“滴滴外卖，好吃不贵，首单立减20元，下单分享即得5-8元红包”的宣传广告。有用户点了一份31.6元的黑椒牛肉饭，商家满减18元，加上滴滴首单优惠20元，加上餐盒与配送费7.5元，用户最终仅付1.1元。
另一位同样花两三块就在滴滴外卖上点餐的用户向记者介绍：“因为住得近，十几二十分钟就收到了滴滴外卖的送餐。服务也不错。”
不过，在抢占市场份额的过程中，有商户因上线滴滴外卖而被美团外卖和饿了么外卖强制下线；此外还出现了商家拒绝接单、订单被迫取消等现象。昨天，无锡市工商局对三大外卖平台紧急约谈，要求企业停止相关违法行为，规范市场经营秩序。对此，三大外卖平台分别表态，将按照要求立即整改。
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