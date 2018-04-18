虚惊一场！俄媒：叙防空部队对空开火 却发现未遭袭

俄媒称，叙利亚军方消息人士表示，17日凌晨叙利亚霍姆斯省沙伊拉特空军基地响起警报，结果是虚惊一场，并没有遭到任何袭击。
据俄罗斯卫星通讯社4月17日报道，此前有报道称，叙利亚防空部队17日凌晨在霍姆斯市附近击落约9枚导弹，这些导弹的打击目标是沙伊拉特空军基地。据马斯达尔新闻网站报道，导弹是以色列发射的。
阿拉伯叙利亚通讯社报道称：“4月17日凌晨响起空袭警报，防空部队对空开火并发射了几枚导弹，结果是虚惊一场，没有遭到任何袭击。”
另据“今日俄罗斯”电视台网站4月17日报道，据叙利亚官方的阿拉伯叙利亚通讯社报道，叙利亚已启动防空系统，以应对显然针对沙伊拉特空军基地的导弹袭击。
一名军方消息人表示，叙利亚武装部队17日凌晨拦截了约9枚导弹。
报道称，五角大楼否认在霍姆斯省发动打击或开展任何其他军事活动。五角大楼发言人说：“目前美国在该地区没有军事活动。”
据马斯达尔新闻网站援引军方消息人士的话说，未经证实的报道称，这些导弹是从黎巴嫩进入叙利亚领空的，这表明以色列空军可能已经参与其中。该媒体的记者还公布了几段据称是发射拦截导弹的视频。
报道称，以色列几乎从未承认其在叙利亚境内的袭击行动，但也没有对卷入此事发表评论。一名以色列军方发言人告说：“对于此类报道，我们无可奉告。”
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