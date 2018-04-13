花瓶里加伟哥能让鲜花多开一周？德媒：问题来了

德媒称，研究人员的一个意外发现或许能让花友们感到开心，少量伟哥可以让鲜切花的花期延长多达一周时间。
据德国《焦点》周刊网站4月11日报道，有很多种方法能延长花瓶中鲜花的花期。有的人往水中扔硬币或加入柠檬酸，因为这两种做法都能抑制细菌滋生。扔硬币的原理是，铜离子通过和蛋白质发生反应发挥抑菌作用。不过，进入水中的铜离子数量有限，所以效果可以忽略不计。柠檬酸的情况类似，它可以降低水的PH值，但效果并不明显。还有人选择将剪切后的花茎用沸水消毒。
报道称，研究人员的一个意外发现或许能让花友们感到开心。少量伟哥可以让鲜切花的花期延长多达一周时间。植物延长新鲜期所需的伟哥剂量要明显少于人类。以色列和澳大利亚研究人员共同进行的一项研究发现，仅在每个花瓶中放入0.5克伟哥，就足以延长花期。这一剂量约为普通伟哥药片含量的百分之一。
报道还称，发挥作用的物质名为西地那非。它作用于植物维管束的化学信号传导，使维管束扩大。对于鲜花，维管束扩大可促使叶片上的气孔闭合。此外，伟哥还能抑制一种蜂窝状信使物质发挥作用，从而延长花期。水分被留在花内，鲜花就不会快速干枯了。研究人员希望这一发现能带来保存植物性食品的新方法。而由于成本太高，伟哥大概并不适合作为延长鲜花花期的替代方案。
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