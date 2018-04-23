印尼总统儿子开糕饼店 当地人趋之若鹜

在印尼有一家玛珂巴糕饼店，当地人趋之若鹜，因为糕饼店的老板是印尼现任总统佐科的大儿子吉博然。
玛珂巴糕饼店的总店在总统的故乡梭罗，吉博然平时都在那个古城经营糕饼店。首都雅加达有7家分店，交由梭罗老乡迪马斯管理。不久前，记者来到位于雅加达梦腾区的旗舰店，虽然是旗舰店，面积却只有30平方米左右，里边的操作间占了一半，顾客可一览工作人员的操作过程。顾客区放着3排座椅，墙上挂着糕饼的模型。记者发现，这家店的糕饼口味很多（如图），奶酪、绿茶、奥利奥、花生酱、巧克力等，记者每样要了一块，价格约新币16元。
经理迪马斯自豪地跟《环球时报》记者讲述其糕饼店的历史：它于1996年在梭罗成立，生于1987年的吉博然从新加坡管理发展学院毕业后，不愿意从政，希望发展自己的事业，于2013年购买了玛珂巴糕饼店。此后业务飞速发展，如今已有33家分店，遍布印尼的18个城市。梭罗人重视老乡亲情，因此管理人员全部来自梭罗。雅加达每家店每月营业额大约1.5万至2.3万美元，因为成本低，因此利润率高达40%。由于印尼的外国人也喜欢糕饼的口味，他们的宏伟目标是将玛珂巴开往全世界，最先已选址菲律宾。除了糕饼连锁店，吉博然已进入了其他食品领域的生意。
佐科总统是印尼第一位草根出生的平民总统，靠家具生意白手起家，成功后才逐渐步入政坛，作风实干亲民，赢得许多老百姓的支持，励志故事深入人心。也许是父子血脉相通，现在佐科的小儿子也决定不靠父亲的关照，而是利用互联网的优势，一头扎进了食品行业的创业阶段。迪马斯告诉记者，这个店之所以名气大，因为大家都好奇，总统儿子开小店，到底是什么样的，都想来看看。有网友说，印尼的官宦阶层神秘而稳定，先有一个平民总统，后有一个从事和串街走巷的小贩差不多行业的总统儿子，大家都想来这家店一探究竟，这也不失为一种营销方式。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost