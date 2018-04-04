俄罗斯威胁报复美国贸易战：禁售航天发动机

“俄罗斯可以考虑限制向美国提供他们离不开的火箭发动机，来反制美国对俄钢铁提高关税。”俄罗斯国家通讯社3日报道称，俄罗斯战略调查研究所专家称，针对美国对俄罗斯钢铁提高关税，俄罗斯应像中国一样采取回击措施。俄方除了可以限制向美国出口航空业所需的钛合金外，还可以限制向美国提供俄罗斯火箭发动机。俄专家认为，此举将对美航天业造成重大打击。
俄罗斯《议会报》报道称，1997年，俄罗斯动力机械科研生产联合体与美国签订合作协议，要求2018年底之前共向美国交付101台RD-180火箭发动机，用作美国“宇宙神-5”运载火箭一级发动机。“宇宙神-5”火箭承担着美国重要卫星发射任务，是美国主力运载火箭之一。2014年，美国私人公司——轨道科学公司与俄罗斯动力机械科研生产联合体再次签署了10亿美元的合同，计划向俄购买60台RD-181火箭发动机。
对于美国依赖俄罗斯火箭发动机的程度，今年1月，俄罗斯副总理罗戈津表示，俄罗斯一直向美国出售RD-180火箭发动机，订单有效期到2020年。而美国自己制造的火箭发动机价格比俄罗斯的产品要高1倍，且其可靠性还需要验证。去年12月份，美国总统特朗普宣布恢复月球计划后，俄议员普什科夫质疑美国人如何登陆月球。他在推特上称：“重返月球？好极了。但美国人没有火箭发动机怎么飞到那里？要知道他们没有我们的发动机连国际空间站也无法抵达。”俄罗斯《航天新闻》杂志专家阿法纳什耶夫称，放弃RD-180火箭发动机将对美国航空业造成沉重打击，特别是美国军用卫星发射。几年内美国还无法找到代替RD-180的发动机。
实际上，美国一直希望摆脱对俄制火箭发动机的依赖。《华尔街日报》曾报道称，由于美国自身研制和应用国产发动机需要的时间超出预期，在2028年前可能一直需要从俄罗斯购买火箭发动机。据报道，目前，美国研发BE-4新型火箭发动机面临着非常大的困难。尽管耗费巨资，但研发工作并不顺利。
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