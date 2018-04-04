英专家未确定神经毒剂来源 普京：20多国都能生产

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安会晤后的新闻发布会上称，类似“诺维乔克”的毒剂可以在全世界20个国家生产。此前，英国军事实验室负责人表示，英方专家未能确定导致斯克里帕尔父女中毒的神经性毒剂的来源。
普京称，“根据国际专家的数据，大约在全世界20个国家能生产类似的神经麻痹毒剂。”
普京表示相信，俄罗斯调查委员会会对斯克里帕尔在英国中毒案件进行彻查。
他表示，“我们有意进行全面调查。我们希望被允许对此案进行调查，因为案情涉及俄罗斯联邦公民，我们也希望获得相关资料。大家知道，俄罗斯联邦调查委员会已经进行了刑事立案。案件当然会被调查。”
此前，英国波顿道恩军事实验室负责人表示，英方专家未能确定导致斯科里帕利父女中毒的神经性毒剂的来源。这位负责人表示，采集到的有毒物质样本被证明与“诺维乔克”神经毒剂属于同类物质。
3月4日，前俄英双重间谍谢尔盖∙斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。据英国政府消息，导致他们中毒的是А234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关，俄罗斯对此坚决否认。英国首相梅3月14日宣布驱逐23名俄外交官。俄外交部3月17日以驱逐23名英国外交官作为回应。
3月26日，欧盟16个成员国、美国、加拿大、挪威、阿尔巴尼亚、乌克兰等多个国家决定因索尔兹伯里中毒事件驱逐俄外交官。美国不仅驱逐48名俄驻美外交人员和12名俄驻联合国工作人员，还宣布关闭俄罗斯驻西雅图总领事馆。俄外交部发言人扎哈罗娃3月27日表示，针对俄外交官遭驱逐以及关闭俄驻美总领馆的做法，莫斯科方面将作出对等回应。
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