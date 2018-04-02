太平洋旧战场焕发新生？加媒称美军利用威克岛遏制中国

据加拿大“数字杂志”网站报道称，威克岛上的生活在大部分时间里看上去都很平静。
在这个位于太平洋中部的小型机场里，空白的“飞行活动”的牌子预示着这里既没有飞行，也没有活动。
不过，基本上每天都会有一架美军飞机降落在这里加油或运送物资，给这个世界上最偏远的地方之一带来些许活动。
这个在灰色的大海上略显突兀的小型珊瑚礁似乎不大可能是一个拥有长期驻军的地方。
它位于夏威夷以西2000英里（3500公里）处，有4名美国军人常年驻扎在这里。
由于一个多世纪以来的军事历史和该地区不断变化的力量格局，这片布满沙石的小岛将继续对美国有着极其重要的战略意义。
空军上尉马克·布莱哈说：“威克岛上承载着太多荣耀。”他说，美国参加二战后的首次作战行动之一就发生在这座岛上。当时，在珍珠港事件发生几天后，美国海军陆战队在这里击退了日本的攻势。
他说：“回想起海军陆战队保卫这座岛屿时的情景真是太震撼了。他们从一个掩体跑到另一个掩体。”
几天之后，日本人又来了，而且做好了更加充分的准备。这一次他们攻占了威克岛。当年美军的一些掩体和其他战争遗迹仍基本上保存完好。
曾经在战争中沾上血迹的珊瑚海滩现在到处都是塑料垃圾，用残酷的证据表明太平洋的部分地区已经变成了人造垃圾场。
在此派驻一年的布莱哈手下有3名士兵。他的职责就是确保美国在这座岛上拥有长期驻军。当美国本土的一天还没有开始的时候，这里的太阳早就已经落山了。
总共有85个人因为这样或那样的原因半常驻在这里，维持着这座岛屿的运转。
报道称，如今，在太平洋地区经历了数十年的相对平静之后，威克岛重新获得了重要的战略地位。
官员们喜欢说，美国的太平洋驻军对于向该地区“投放力量”至关重要。
在整个太平洋地区都可以看到这种存在，包括威克岛和再往西1500英里的关岛以及位于日本、韩国及其他地区的一长串美军基地。
此外，美国导弹防御局在利用这座珊瑚礁来测试导弹拦截系统，目的是拦截并摧毁射向美国本土的导弹。
美国参联会主席邓福德曾经造访过威克岛，美国国防部长吉姆·马蒂斯、时任国务卿雷克斯·蒂勒森等特朗普政府高官以及总统本人也造访了威克岛。
他们想要表明的是，在中国崛起的同时，美国并没有减少对亚太地区的控制，而且自二战结束以来，该地区的地区安全在很大程度上一直是由它来保障的。
在对威克岛的短暂访问期间，身为海军陆战队四星上将的邓福德在岛上的一座小型纪念碑前致以敬意，以缅怀在日本入侵和占领威克岛期间阵亡的美国海军陆战队和海军士兵。
这座刻有美国海军陆战队“地球与船锚”标志的混凝土纪念碑上写着：“敌人上岛，情况不明。”那是守岛指挥官在日军来犯时向远在夏威夷的战友们发去的无线电报。
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