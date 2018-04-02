美法官判咖啡警示致癌惹争议 咖啡协会称是误导

境外媒体称，洛杉矶一名法官判定，因为在烘焙过程中产生的一种化学物质，咖啡公司必须贴出不祥的癌症警示标识。
据美联社3月31日报道，高等法院法官伊莱休·伯利28日称，星巴克等公司未能证明这种化学物质构成的威胁微不足道。
非营利性组织毒物教育与研究委员会根据一项要求对一系列可能致癌的化学物质发出警告的州法律起诉星巴克以及其他大约90家公司。其中一种化学物质是丙烯酰胺，一种存在于咖啡中的致癌物质。
裁决书中写道：“原告提供了证明摄入咖啡会增加胎儿、婴儿、儿童和成人面临伤害风险的证据，但被告的医学和流行病学专家作证称，他们不清楚是否存在因果关系。”他还写道，这些公司未能证明咖啡对人类健康有益。
咖啡行业曾声称这种化学物质在咖啡中的含量是无害的，因此不应受该法律约束。
全国咖啡协会主席兼首席执行官威廉·默里在回应这项决定时说：“已一再证明咖啡是一种健康饮品。”他认为此次诉讼“无助于增进公众健康”。
提起诉讼并每天喝几杯咖啡的拉斐尔·梅茨格律师希望咖啡业界在加工过程中将这种化学物质去除。咖啡公司说，这是不可行的。梅茨格说：“与让它留在那里并警示人们相比，把它去除对公众健康较有利。”
许多咖啡公司已贴出警告称，咖啡中存在丙烯酰胺。然而，许多警示贴在不太显眼的位置，例如柜台下面。
在第一阶段审判中，伯利说，辩方未能提供足够可信的证据来证明咖啡中的丙烯酰胺不会造成重大风险。在第二阶段，他表示，这些公司未能证明，由于饮用咖啡对健康有益、对咖啡的要求不应那么严格。
这名法官已给被告方数周时间来对他计划作出的裁决提出异议。
梅茨格说，该案的10多名被告此前已同意庭外和解并贴出警告标识。
据香港《明报》网站3月31日报道，美国加州洛杉矶高等法院裁定，在加州出售的咖啡要贴上内含可致癌物的标签，引起争议。法官称加州法律规定商户须披露产品内含的致癌物和有毒化学物质。星巴克等商户可以在4月10日前上诉。
此案已持续约8年，至目前仍未正式结案，下阶段审讯将决定罚款金额。毒物教育与研究委员会除了要求在咖啡加上警告标签，亦要求罚款，金额由2002年起按顾客人数，乘以最高2500美元，但预计被判罚巨款可能不大。
美国全国咖啡协会不满裁决，发声明说：“咖啡的警告标签会是误导的。”丙烯酰胺被世卫列为2A类致癌物，即对人类致癌的证据有限，但有足够证据显示可对其他动物致癌。世卫组织2016年6月将咖啡从“可能致癌”之列除名。
据美联社3月31日报道，可以说，很多人3月30日醒来时看到的大标题可能比早上喝杯咖啡更让人清醒：加州一名法官裁定，在该州出售的咖啡应带有致癌警示。
关于此次裁决以及它可能会对你产生何种影响，以下是你应该知道的一些事：
·以星巴克公司为首的咖啡公司承认咖啡中存在这种化学物质，但声称其含量甚微，是无害的。他们说，喝这种饮料对健康的其他好处超过了任何可能存在的风险。
·同一组织数年前曾在加利福尼亚州将薯片制造商告上法庭，因为炸薯片中存在丙烯酰胺。根据和解协议，该行业同意将这种化学物质从薯片中去除。
代表这一非营利性组织的拉斐尔·梅茨格律师表示，如果薯片制造商能够做到这一点，那么咖啡烘焙商也可以。这是他的最终目标。
·在提起诉讼后，许多咖啡店已开始贴出警告，特别指出加利福尼亚州已确定丙烯酰胺是导致癌症或生殖毒性的化学物质之一。
这些警示标识还声称，患癌风险受多种因素影响，食品和药物管理局并未建议人们停止摄入含有丙烯酰胺的咖啡或烘焙食物。
·这项法律只适用于加利福尼亚州，但该州是一个规模巨大的市场，因此专门针对该州门店印制含有警示文字的包装可能是一种苛求。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost