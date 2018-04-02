科技股"灾难"威胁华尔街牛市 政治风险担忧达新高峰

英媒称，已殃及大部分主要科技股的无情打击，令投资者面临一种让人不自在的现实：华尔街再也无法将科技巨头的无敌地位视为理所当然。
据英国《金融时报》网站3月30日文章，政治愤怒情绪的日益高涨、对大型科技公司的繁荣将很快走到尽头的担忧，以及美国经济可能已经到达一个转折点的感觉，本周，所有这一切加在一起，有破坏股市繁荣的支柱之一的危险。
数月来，投资者一直担心，针对科技巨头愈演愈烈的政治反弹会引发新一波立法或征税浪潮，尽管他们并没有任何具体的事情可担忧。
报道称，现在他们却有了。有消息称，约5000万脸书网站用户的个人信息被泄露给了一家帮助特朗普竞选总统的数据分析公司。这引发了大西洋两岸针对该社交媒体公司的愤怒浪潮。
花旗私人银行部全球首席投资策略师史蒂文·维廷在致客户的一份报告中写道：“人们对社交媒体隐私问题的关注已重创脸书股价，现在这种关注令外界担忧美欧将出手监管信息技术产业的情绪进一步加剧。消费者数据已成为受到高度重视的商品，少数信息技术公司将主导各行各业。这令人对某些国家的市场竞争状况感到担忧。”
报道称，本周，由于美国总统特朗普在推特上将亚马逊公司当作靶子，人们对大型科技公司面临的政治风险的担忧达到新高峰。总统毫不掩饰自己对亚马逊的不满。亚马逊创始人杰夫·贝索斯是《华盛顿邮报》的老板，该报曾带头报道白宫最近出现的混乱局面。
报道称，一些分析师还指出，与其他大型科技公司不同，支撑亚马逊股价飙升的并不是稳健的利润增长，尽管华尔街早已接受以下现实，即评判这家电子商务公司的方式有别于评判其主要竞争对手的方式。
报道称，表明投资者投资于一些很火的高科技公司可能自酿苦果的另一个迹象则是，电动汽车制造商特斯拉的股价暴跌，因为有消息称，该公司的一辆车卷入一场致命事故，对其财务状况的新担忧也传播开来。
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