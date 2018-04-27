携程要去研发超音速飞机？这笔投资已达成

外媒称，在纳斯达克上市的中国在线旅游服务提供商携程（Ctrip）宣布，已对全球领先的超音速飞机制造商Boom Technology（Boom）进行战略投资，帮助其加速对2.2马赫商用客机的研发。
据彭博社4月25日报道，Boom的联合创始人兼首席执行官布莱克·肖尔（Blake Scholl）期待着与携程一起，把超音速客机带到中国。肖尔表示，从旧金山到中国的飞行时间将从现在的11小时缩短到6小时。
与此同时，Boom将协助携程在某些超音速飞行中为携程的客户提供10到15个座位。
虽然携程没有披露具体的交易金额和方法，但该计划表明了在线旅行社投资航空业的趋势。
参考消息网-出海记记者从携程获悉，4月25日，携程旅行网（下称“携程”）宣布与全球领先的超音速飞机制造商Boom Supersonic（下称“Boom”）达成战略投资，助力Boom加速2.2马赫超音速客机的研发。
据悉，携程和Boom会通力合作，将超音速飞行带来中国。据了解，携程将基于在中国市场多年的积累，协助Boom与中国航司商谈商业合作以及在航空领域上的发展。同时，Boom将协助携程商谈在其首航的若干班超音速航班上为携程客户预定10-15个座位。双方期待共同努力推动将中国飞往美国、南亚、大洋洲的飞行时间缩减至目前的一半，也期待未来出行更加便利、高效。
“携程对中国旅行市场的宝贵见解独到专业，我们十分期待与这样一支充满激情与创新意识的团队合作，把超音速飞行引入进来。”Boom创始人兼首席执行官布莱克·肖尔说，“从旧金山到中国的飞行时间会从目前的11小时缩短到6小时，从实际出行情景来看，旅途来回总共能节省下两天时间。而超音速飞行的优势绝不仅止于时间，它让人们重拾那些原本仅仅因为距离遥远而被忽略的地方。当飞行速度提升到原本的两倍，地球就仿佛缩小成一半大小，天涯若比邻即是如此。”
“携程与Boom携手，这是对新一代旅行的战略投资。”携程联合创始人、执行董事会主席梁建章表示。
Boom目前正在研发的55座超音速飞机飞行时速为2.2马赫（约合2333千米/时），比普通客机快出一倍多，机票价格却与同航线的商务舱持平。客机预计于2020年中期进行首飞，届时从上海飞往洛杉矶只需要6小时，而不再是12小时。国际航空运输协会（IATA）数据显示，中国目前是仅次于美国的全球第二大航空市场，并有望在2022年实现赶超。
据悉，维珍集团和日本航空公司都已经向Boom下了意向订单。其中日本航空公司与Boom达成战略合作，计划购买20架超音速飞机。
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