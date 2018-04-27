澳大利亚心凉？美媒：原定美驻澳大使哈里斯或被改派驻韩

美媒称，特朗普调整大使提名可能疏远澳大利亚。
据美国有线电视新闻网网站4月25日报道，美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯可能空降韩国担任大使一职，显示特朗普政府在美朝关键对话前把所有精力和注意力都集中在朝鲜半岛上。
报道称，然而哈里斯早前已被提名担任下一任美国驻澳大利亚大使，如今潜在的提名调整可能损害华盛顿与长期盟友堪培拉的关系。
悉尼洛伊研究所国际安全问题专家尤安·格雷厄姆说：“这么做给（澳大利亚国内）站在反美一方的人以口实，他们可以指责华盛顿，说这个盟友不可靠。”
报道称，哈里斯是一位声望颇高的海军司令，今年2月被提名为驻澳大使被视为是美澳关系加强的象征。然而确认他担任驻澳大使的听证会在开始前数小时被宣布推迟到5月初。
报道还称，白宫尚未证实改变派遣，但澳大利亚总理特恩布尔表示他在本周早些时候已得知这个决定。
特恩布尔告诉媒体说：“我很失望哈里不能来，因为他是一位真正的好朋友。我想哈里也会对自己不能来堪培拉感到失望，因为他喜爱澳大利亚。”
分析人士说，哈里斯的提名显示朝鲜半岛对于特朗普政府的重要性。
韩国釜山大学政治学教授罗伯特·凯利说：“（但是）很不幸，这么做以牺牲澳大利亚为代价。这不应该是个零和游戏。美国应该能够同时兼顾澳韩两方感受。”
澳反对党的外交事务女发言人黄英贤对美国的这个决定表达了不满，说美国驻澳大使的职位空缺了19个月很“令人失望”。她说：“这个隐含的假设是，澳大利亚不会对此太大惊小怪，因为他们基本上是站在美国这边的。我认为，这是对澳大利亚（对美澳同盟关系）考量的非常严重的误判。”
格雷厄姆说，哈里斯被改派为驻韩大使是美国的“非受迫性失误”，将使特恩布尔政府更难主张与美国建立更紧密的关系。他说：“过去假设澳大利亚是理所当然的盟友的日子已经不复存在了，我认为（这一决定）将付出代价。”
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