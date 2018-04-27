俄媒称美国给中俄印帮大忙：重启中印关系 助俄一臂之力

俄媒称，4月23日，引起轰动的并非中俄外长会，而是当日的另一场部长级会议，是北京跟新德里的。这的确出人意料，但绝对是愉快的意外。
俄新社4月24日刊登题为《莫斯科、北京、新德里：同盟重启》的报道称，几个月前，某些人还在坐等中印边境冲突、永远反目成仇，彻底打乱莫斯科在亚洲方向上的整个外交部署。如今，和平正缓缓降临冲突区域，以对俄最有利的形式化解了上述困扰。
报道称，中印商定，两国领导人将于4月27日至28日在中国湖北省武汉市举行非正式会晤，这其实是恢复彼此间的关系。中国国务委员兼外交部长王毅指出，两国领导人就世界格局和中印关系作出战略判断，引领中印关系把握大方向，树立新目标，开创新局面。印方消息人士指出，双方将制定未来15年的合作计划。
报道称，继武汉之后，中印两国领导人还将在青岛的上合组织峰会上相会。青岛峰会将进一步提升上合组织的国际影响力，它将发挥更具建设性的作用。
报道认为，促使莫迪迈出这一步的原因在于，新德里跟北京一样，不喜欢贸易战，尤其是在经济增长起步之时。这只会令中印两国失去发展的前景与机会。倘若西方没有开始对华（以及俄罗斯）出击，印度或许还会长期小心谨慎下去。如今，美国帮了中俄印三国的忙，助了大家一臂之力，华盛顿的举动所收获的，恰是它最不乐见的。
报道认为，这即是说，美国成功地开始重启莫斯科与两个友邦的关系，且对俄有利。俄中印三方“同盟”原来可能同床异梦，但在如今，其意义和界限将被改写。
那么，武汉会晤可能收获什么？
报道称，中方专家的观点如下：两国都在迅速发展，双边关系在国际上可谓独一无二，双方应当制定大国合作战略，携手共同成为全球领头羊。
印方的意见体现为：两位领导人正在真诚努力，试图绕过分歧之迷宫，构建双边战略互信。
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