一秒记数字、冷落不友好者……这些动物“智商”令人惊叹

美国《大众科学》月刊网站3月30日报道称，动物王国中没有其他成员能像人类那样可以在代数考试中得A或者写一篇A+的作文。但这并不意味着其他物种就没有高超的智慧。
动物王国的若干成员都拥有令人惊叹的认知能力和理解能力。
1.黑猩猩
在2007年发表的一项研究中，科研人员对成年黑猩猩、未成年黑猩猩和大学生进行相同的认知测试。测试涉及记忆一系列数字（从1至9）在触屏显示器上的位置。
黑猩猩和人观看数字位置的时间均不足一秒。然后，研究人员让黑猩猩和人记住并展示这些数字的位置。成年黑猩猩和人的表现差不多。但是，未成年黑猩猩却把二者远远甩在后面。它们对每个数字位置的记忆都要精确得多。研究人员认为，这些未成年黑猩猩使用一种照相式记忆方法，因此能够极为精确地回忆起图像，哪怕之前只扫了一眼。
2.山羊
澳大利亚一些研究人员设计的奇妙装置证实，山羊远比它们外表看起来的样子聪明得多。为了获得美味的水果，山羊必须用牙齿拉动一根绳子，然后用嘴启动杠杆。如果它们能把这一切搞清楚，水果就是它们的了。
12只山羊里有9只在试过大概4次之后完成了这项任务。研究人员在10个月以后又让所有山羊再次接受测试，它们中的大部分仍然记得如何操作这套系统。
3.大象
研究人员发现，大象可以理解语言之间的区别，以及是男人、女人还是孩子在说话。
在非洲，只有某些部落捕猎大象。科学家播放了两个部落的录音，一个捕猎大象，另一个不捕猎。大象听到前者后变得恐惧，躲开声音发出的地方。听到后者时，它们却没有移动或改变态度。接下来，研究人员播放让它们害怕的语言的录音，但包括女人、孩子和男人的声音。大象只在听到男人的声音后才变得恐惧——只有男人捕猎大象。
4.乌鸦
研究人员曾给乌鸦和人提出同样的难题：一只细长玻璃杯里放上水和一个玩具，玩具漂浮在水面上，但杯口太窄，鸟嘴伸不进去，儿童的胳膊也探不进去。小于8岁的儿童彻底傻眼，通常都不知道怎么把玩具拿出来。但是，乌鸦却根本没有被难倒。它们叼来小石子投进瓶子。最终，石子占据了杯底足够多的空间，玩具浮到杯口，它们就迅速把玩具叼走了。
5.章鱼
章鱼自成一派。多数无脊椎动物都不具备这种形状怪异的海洋生物所具备的智力。在一项研究中，科学家测试章鱼能否区分两个不同的人。他们让两人分别与章鱼互动，前者表现得极度友好，后者表现得冷漠无情。过了一小会儿，当这两个人进入章鱼的生活区时，它们通常会无视冷漠者而喜欢那位更友好的来客。
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