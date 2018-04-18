美国这次出尔反尔 或许隐藏着对华一记“重拳”

美国白宫证实，总统特朗普已经指示经济贸易顾问研究美国重新加入“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）的可能性。在特朗普竞选总统时，他就指责这一多边自由贸易协定损害美国利益，上任第一周就宣布美国退出TPP，如今可谓立场“反转”。
TPP最早是由新西兰、新加坡、智利和文莱四国发起的多边经济谈判组织，因美国2009的加入而势起，一旦谈成，全部12国的GDP总和将占全球的40%，其影响力可想而知。TPP赋予成员国巨大的投资贸易便利性，同时也使成员集团在贸易投资等方面产生天然排他性。在美国退出后，其余11个国家继续推进该组织，并于今年3月在智利签署“改进版”协定，名为“跨太平洋伙伴全面及进步协定”（CPTPP），但这11个国家的GDP总和占世界GDP的比重已经降到13.5%左右。
此次，特朗普有意“重返”TPP，葫芦里究竟卖的什么药，引发各方探讨，毕竟特朗普对多边体系的厌恶世人皆知。一直努力把美国拉回来的日本也发出谨慎的声音：希望美方明确态度，“重返”固然好，“重谈”需谨慎。
美国《华尔街见闻》网站16日发文为特朗普的新举动“泼冷水”，认为TPP可不是美国想回就能回去的。首先，必须取得11个国家的一致同意，而澳大利亚已经明确表示，不会为了迁就美国而重新谈判。特朗普还要求新协议要比原来更好，这也增加了谈判难度。究竟美国想重返TPP的难度有多大？
中国人民大学国发院国际战略研究中心副主任、国际关系学院副教授李巍在接受参考消息网记者采访时称，其实美国重返的难度并没有想象中的那么大。李巍认为，由于对特朗普在政策上不确定性的担忧，会导致11个国家对美国此次“反转”的可信性提出质疑。但是解铃还需系铃人，特朗普在这个问题上“回心转意”的决心将会是美国重新加入TPP的最大推力。也就是说，假若特朗普政府向现有11个国家做出一定的妥协和让步，同时法律上也不存在过多障碍，美国重返“跨太平洋伙伴关系协定”将不是难事。
此次特朗普对TPP改变想法或许缘于他意识到：从美国的战略利益角度上说，退出TPP是错误的。李巍说，如今美国的战略竞争对象直指中国，特朗普试图在贸易争端上打击中国并没有取得效果，回过头来发现TPP可能才是最好的“工具”：即团结盟友压制中国。如果说，此前特朗普试图利用关税打击中国，是一记产业层面的“重拳”的话；那么一旦美国重返TPP则将下一拳升级到制度层面：美国是在利用排斥中国的机制来应对中国。
美国重返TPP会进一步加强自身在亚太经济体系中的主导权。李巍强调，中国对此应高度重视，必须注意到如今中美关税战已经有所降温，但是中美间的贸易摩擦将会长期持续，关税问题只是其中的“小插曲”。美国如今通过利用“重返”TPP打出的制度牌，和对中国特定企业的精确打击这两个方面，即将对华掀起一轮新的“攻势”。
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