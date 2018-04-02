传IS密谋用无人机空投炸弹 袭俄罗斯世界

“如果伊斯兰国真的利用无人机在世界杯场地发动袭击，将会引致大灾难。”保安专家严正地指出。
俄罗斯世界杯决赛周还有两个多月开锣，有传闻指激进武装组织伊斯兰国（IS）密谋在这项四年一度国际体坛盛事期间，出动无人机在球场上空投放炸弹，袭击参赛的球员和观看赛事的球迷。
智能手机加密通讯应用程式Telegram上，有人分享无人机的照片和袭袭计画。俄罗斯保安和执法部门也曾经发出警告，指极端分子可能会在世界杯举行期间趁机施袭，呼吁公众提高警觉。
电脑及网络保安专家指出，由于Telegram在传送讯息时有加密功能，所以成为恐怖组织和极端分子最爱使用的应用程式，而情报部门及执法机构很难侦测及破解讯息内容。专家指出：“毫无疑问，如果伊斯兰国真的利用这种科技（无人机）在世界杯场地发动袭击，将会引致大灾难。”
专家估计，伊斯兰国武装分子会利用电影摄制队常用的廉价飞行器，执行袭击任务。这种无人驾驶飞行器十分普及，但如果装上炸弹，会变成厉害的武器。
在Telegram上截取到的讯息，显示伊斯兰国可能出动飞机或其他专业装置，发动炸弹袭击。其中一幅图片，显示有一架无人机载着反坦克火箭，图片说明写道：“伊斯兰国制造的无人机所使用的炸弹类型。”
伊斯兰国也利用网上其他途径和通讯工具，提及世界杯比赛及发出威胁。德国联邦警察指出，伊斯兰国可能会借着世界杯盛会，报复俄罗斯总统普京军事介入敍利亚及对付伊斯兰国武装分子。一些从伊拉克和敍利亚回国的俄罗斯武装分子，也可能会执行袭击任务。保安专家又说，恐怖分子利用无人驾驶飞行器向欧洲和美国城市发动炸弹袭击，只是迟早的事。
今届世界杯决赛周定于6月14日在莫斯科开幕，揭幕战由东道主俄罗斯对沙特阿拉伯。
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