研究称选择性记忆是智商更高迹象 偶尔健忘有益健康

美媒称，如果事事牢记不是你的强项，你也可以放心了。最近有研究证明，健忘可能是个优点。事实上，选择性记忆甚至可能表明智商更高。
据美国《芝加哥论坛报》网站3月31日报道，对记忆进行的传统研究专注于牢记不忘的优势。但是，通过最近几年统计的记忆数据，加拿大多伦多大学的研究人员保罗·弗兰克兰和布莱克·理查兹发现，就决策而言，与遗忘有关的神经生物学同大脑选择牢记不忘同等重要。他们发表在《神经元》月刊上的研究论文指出：“记忆的目的本质上不是无视时间流逝传递信息。相反，记忆的目的是优化决策。因此，记忆系统的短暂性与持久性一样重要。”
报道称，理性决策并不意味着你需要随时掌握所有信息，它仅仅意味着你需要紧紧抓住最有价值的信息。这意味着需要为最新的客户和情景信息清理记忆宫殿的空间。大脑通过产生新的海马体神经元完成清理，海马体能够改写影响人们决策的现有记忆。
理查兹告诉记者：“如果你试图在世界航行，而你的大脑不停地记起多种互相矛盾的记忆，那会让你难以做出合理决策。”
报道称，如果你想增加大脑学习区域的新神经元数量，可以尝试锻炼。研究发现，诸如慢跑、健步行走和游泳这类适度的有氧锻炼可以增加大脑内部重要连接区域的神经元数量。
如果人们忘记了某些客户的姓名和原先岗位的细节，那是大脑在进行选择，认为这些细节无关紧要。虽然严重健忘可能令人担忧，但是偶尔忘记枝节小事可能表明记忆系统非常健康。研究人员发现人们的大脑通过阻止人过多关注以往的细枝末节来加强决策能力。大脑通过促进归纳来帮助人们记住最重要的谈话梗概。
理查兹说：“区分究竟该记住还是该遗忘的要素之一就是：相关情景的一致程度如何及其在生活中再现的可能性有多大。”
如果你是个分析师，每周与一名客户见面，你的大脑会判断出这个客户的姓名和经历必须记住。如果是一个你也许再也不会见到的人，你的大脑会相应地权衡这个信息。如果你忘记了老客户的具体信息，可能会受到批评，说你心不在焉。这些研究结果表明完整记忆的重要性可能被过分夸大了。人类的大脑非常聪明，它们只记住该记住的内容，而不是所有内容。
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