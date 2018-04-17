FBI前局长:美国人民有责任让特朗普下台 他是暴君

如果说美国总统特朗普和被他解职的联邦调查局（FBI）前局长科米之间曾经有过避免全面开战的可能，那么在当地时间周日晚上，当美国广播公司（ABC）播出了对科米的专访后，这种希望不复存在。美国《纽约时报》15日称，在科米即将面市的《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》一书里，他对这位曾短暂效力的总统全然不留情面。
据报道，ABC15日晚播出的对科米一个小时的访谈，是在对他五小时的采访基础上剪辑而成的。自“通俄门”调查开始后，科米一直保持沉默。他此次接受采访，无疑引起众多关注。
科米在《20/20》节目上对ABC王牌主播乔治·斯特凡诺普洛斯说，特朗普替夏洛茨维尔的暴力事件辩护，对待女性如同“对待一块肉”，还不断撒各种谎并试图让美国人相信。他称，“这样的人医学上担任总统并无不可，但在道德上并不适任总统”。
“我们的总统应该体现和坚持这个国家的核心价值，最重要的就是诚实。但这位总统做不到，”科米说。当被问到，当特朗普叫他试图中止FBI调查前白宫国安顾问弗林，是否涉及妨碍司法公正时，科米说：“有可能”。科米在专访中解释说，他新书的名字《更高的忠诚》就来源于他与特朗普去年2月那次“怪异的对话”。科米称，特朗普当时不止一次地“要求我对他个人表示忠诚”。
《纽约时报》称，科米是对特朗普发起攻击的前政府官员中级别最高的一位。在特别检察官穆勒针对特朗普阵营声势浩大的“通俄门”调查中，如果将来要对总统提起妨碍司法公正的诉讼，科米很可能是重要证人。
许多特朗普的批评人士认为，以他的不当行径，目前来看合理的补救措施应该是弹劾。而科米不认同弹劾特朗普，称那只是“帮美国人民省了点麻烦”。他说，公众“有责任”在下一次选举中用选票让特朗普下台。
自科米新书章节和概要发布以来，特朗普就连发推特抨击这位FBI前局长，给他贴上“泄密者和谎言家”“虚情假意的人”等标签，并斥责他是“历史上最差的FBI局长”。
在接受ABC的专访时，科米对特朗普智力的评价比较客气，说他不认为总统患有精神疾病。他说，特朗普给他的印象是“智力高于平均水平”。他重复了书中一些说法，如特朗普的手“中等大小”，皮肤是“橘黄色”的，似乎比他想象得矮。
“我的书讲的是遵从伦理的领导，取材于自己生活中的故事和我从别人那里吸取的教训，”科米在推特上写道。“书中提到了三位总统，其中两位有助于阐明伦理领导的核心价值，一位起到了参照作用。”2003年12月到2005年8月，科米曾在小布什政府任司法部副部长。2013年6月，身为共和党人的科米被时任总统、民主党人奥巴马提名为新一任FBI局长。同年9月4日，科米正式接替担任FBI局长达12年的穆勒，后者正是目前领导“通俄门”调查小组的特别检察官。2017年5月9日，科米被特朗普免去FBI局长职务。
科米在专访中给特朗普“敲响警钟”。他威胁称，如果特朗普试图解雇“通俄门”调查组特别检察官穆勒，将是对法治的“最严重攻击”，这种行为比一般的政策争斗要严重，“如果国会议员们无法阻止特朗普这么做，将是美国两党制永远的耻辱”。
科米还表示，俄罗斯手里可能有不利于特朗普的信息，“有可能俄罗斯人可以影响特朗普，我不知道是在莫斯科酒店的事情（有媒体曾称，俄罗斯手中掌握特朗普的嫖妓录像），还是金融问题，或者其他东西”。法新社称，这是俄罗斯可以讹诈特朗普的信息。
ABC称，在专访的大部分时间里，科米表现得冷静且中规中矩，但快结束时却明显显得不严谨起来。他评价特朗普是“暴君”，同时又自相矛盾地称：老板是统领一切的中心。ABC评论称，科米称特朗普是“暴君”、描述对方的生理特征，都是与出版商商议好的卖点。他在试图阐述道德、价值观、忠诚等严肃话题的同时，增加了不严肃甚至猥琐的细节。
特朗普16日早上再次发推特炮轰科米称，“科米在和骗子希拉里谈话之前就起草了一份免罪宣言（在国会面前撒谎），他根据希拉里的民调结果做出的这一决定。他、麦凯布（科米被解职后代理FBI局长一职）和其他人都心怀不满，他们犯下了许多罪行！”而科米称，他之所以在2016年总统大选前十几天重启“邮件门”调查，因为当时的民调显示希拉里会战胜特朗普。“她就要当选总统了，如果我向美国民众隐瞒这件事，那么她的当选将是非法的。”
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