索尼进军太空商业市场 欲量产小型卫星光通信设备

日媒称，索尼将进军太空商业市场，将原本用在家电产品上的技术转而用于量产小型卫星的光通信设备。
据《日本经济新闻》4月15日报道，以美国公司为主的太空初创企业纷纷崛起，由民间主导研发的低成本迷你火箭和小型卫星市场正在形成。越来越多的企业开始利用掌握的民用技术在太空产业中寻找机会。
报道称，曾经在家用CD播放器上发展起来的光存储技术正被用来开发光通信设备，将实现一千公里以外的太空与地面的高精度通信。
索尼计算机科学研究所将与日本宇宙航空研究开发机构合作，在2018年度内开展国际空间站日本“希望”号实验舱与地面的通信实验。计划在两年内巩固基础技术，尽快实现全球范围内的首次量产。
报道称，目前，宇宙空间中的通信主要通过无线电完成，但在数据容量和效率上都存在诸多问题。而使用激光将可以传输高精度的图像，在掌握山区灾害情况、监控交通路况等方面用途广泛。
日本航空宇宙工业会的统计数据显示，全球太空产业的市场规模在2016年已经达到3290亿美元。政府支出仅占到23%，以提供地面图像等商业服务为目的的太空活动日益活跃，这也促进了这一市场的扩大。
报道称，在民间企业参与太空产业方面，美国的太空探索技术公司通过对民用产品的改造，将火箭发射成本削减了三成。佳能电子也以低成本的操控装置参与到市场竞争中来。索尼的目标是通过对现有技术的改造来控制研发和制造成本，确保自己在光通信设备领域的行业标准地位。
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