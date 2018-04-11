越南防长首访日本谈南海:以和平方式解决各项争端

据越通社10日晚报道，当天，日本首相安倍晋三会见了应日本防卫大臣小野寺五典邀请对该国进行正式访问的越南国防部长吴春历大将。
安倍欢迎吴春历首次对日本进行访问，表示日本十分重视与越南的关系，希望进一步加强两国纵深战略伙伴关系。安倍还强调目前日越关系处于最好时期，希望今后两国将继续加强在国防安全、外交、经济和民间交流等领域的合作。
此前，日本防卫大臣小野寺五典已在防卫省总部举行隆重仪式，欢迎吴春历一行访问日本。其后，双方举行了会谈。
会谈上，小野寺五典和吴春历就共同关心的国际和地区问题交换了意见。在谈及南海问题时，双方强调，有关各方应保持克制，充分尊重各项外交和法律程序，包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，以和平方式解决各项争端，认真落实《南海各方行为宣言》，力争达成有效的“南海行为准则”，以维护和平稳定，寻找双方都能接受的长期的和基本的解决办法。
小野寺五典和吴春历还签署了《下个十年防务合作的共同愿景宣言》，为双方今后的防务合作指明方向。
关于今后的防务关系，日越双方一致同意按照所签署的各项文件中的内容继续推进合作，加强各军种和兵种之间的交流，促进航空搜救、联合国维和、应对自然灾害、网络安全等领域的合作。吴春历表示，越南愿意迎接日本海上自卫队各种舰艇前来访问。
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