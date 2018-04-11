日本海底发现1600万吨稀土矿 可供全球用数百年

稀土应用范围之广，可说是目前全球最重要的金属之一。日本研究机构近日指出，位于太平洋的南鸟岛海底藏有大批稀土，储存量超过1600万吨。
据日本产经新闻和共同社报道，日本早稻田大学讲师高谷雄太郎和东京大学教授加藤泰浩等人组成的研究小组宣布，日本最东端的南鸟岛周边海底的稀土资源量超过1600万吨，可供全球使用数百年。这是首次探明详细的资源量。研究团队还确立了稀土的高效回收技术，将探讨与日本政府和民间企业合作开采。
研究小组在南鸟岛以南约2500平方公里的海域内采集25处的海底样本进行分析。结果显示蕴藏大量稀土资源，用于混合动力车等的磁铁的镝可供全球使用730年，用于激光器等的钇可供全球使用780年。
另外，团队还确立了高效率的稀土回收技术。东京大学教授加藤强调：“通过大幅提高经济性，实现稀土资源开发已经进入了视野”。
加藤等人先是在南鸟岛周边发现有可能含有大量稀土的泥土。2014年与三井海洋开发、丰田汽车等一起成立“稀土泥开发推进联盟”。本次的研究成果4月10日刊登在英国科学杂志《科学报告》（电子版）上。
稀土被应用于混合动力车和纯电动汽车、风力发电机等的强磁铁，以及发光二极管（LED）的荧光材料等许多尖端技术领域。
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