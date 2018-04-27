亚马逊首季获利及乐观财测均超预期 股价盘后大涨

全球最大在线零售商—亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)周四公布第一季获利激增及亮丽的春季展望，超过除最乐观看法外所有分析师的预期。该公司在零售和云计算的进展看来没有放缓的迹象。
亚马逊并宣布美国Prime会员年费将从99美元调涨至119美元，新会员年费自5月11日起调涨，旧会员续期年费则自6月16日起调涨。
此外，亚马逊及美国职业橄榄球大联盟(National Football League)宣布一项合约，2018年和2019年赛季将在亚马逊的Prime Video直播周四晚间的比赛。
亚马逊股价在盘后大涨6%。
外界预期亚马逊像以往一样，会将更多获利用于投资，但财报使这种预期落空。
截至3月31日当季，亚马逊称，净利增长至16亿美元，或每股盈余3.27美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为每股盈余1.26美元。
当季营收增长43%至510亿美元，好于分析师平均预期的498亿美元。
快速成长的亚马逊及其执行长贝佐斯被美国总统盯上。特朗普发推文批评亚马逊和贝佐斯拥有的华盛顿邮报，指称亚马逊没有向美国邮政支付足够运费，但没有提供证据。
亚马逊Prime会员业务推动营收跃升。全球Prime会员已超过1亿，他们在亚马逊的消费高于平均水平。
除宣布提高Prime会员年费外，亚马逊之前还调高了美国Prime会员的月费，据Cowen & Co的估计，受影响的Prime会员约占30%。来自Prime会员费和其他订阅费的营收增长60%，达到31亿美元。
“我们仍然觉得，我们的优惠力度是零售行业中最大的，”公司财务长Brian Olsavsky在电话会议上表示。他并补充说，最近几年可享受免费两日送达的商品从2,000万种增至超过1亿种。
第三方卖家支付给Amazon.com的产品推广费收入在这一季也异常亮眼。广告和包括联名信用卡在内的”其它”营收劲增139%至20.3亿美元。
“‘其它’营收增长大幅加快，暗示亚马逊在广告业务方面继续大展身手，目前规模已经足够抬升公司的利润率，”Baird Equity Research分析师Colin Sebastian在报告中说。
亚马逊预期，当前一季的营业利润介于11-19亿美元，高于上年同期的6.28亿美元。根据分析公司FactSet，分析师目前预估为10.1亿美元。
**大力支出**
至周四收盘为止，今年亚马逊股价上涨30%，表现优于标普500指数.SPX，后者今年下跌不到1%。
亚马逊股价表现超越许多同类个股，其市盈率(本益比)是云计算竞争对手微软(MSFT.O)的11倍以上。
亚马逊旗下的Amazon Web Services (AWS)季度利润率扩大。AWS营收同比增长49%至54.4亿美元，优于汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估的52.5亿美元。AWS为大型企业提供数据处理与计算的云服务。
亚马逊一向以低利润率运营闻名。不过在过去10年中，亚马逊大举押注新闻服务，并涉足新行业，已获得股东的认同。
亚马逊对诸多不同领域投资的脚步仍未停歇。该公司今年计划增加对视频内容的支出，包括签订NFL美式足球Thursday Night Football串流转播的新合约，以及电视剧集版”指环王”(魔戒/The Lord of the Rings)前传的制作。根据Wedbush的Pachter预估，亚马逊今年对内容方面的支出将达60亿美元或以上，2017年为50亿美元。
亚马逊全球员工人数较去年增加了60%，全职与兼职员工共563,100人，因聘雇大增及收购全食超市(Whole Foods Market)并吸收其员工。
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