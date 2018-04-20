特朗普警告若与金正恩会谈无结果就会离场

特朗普4月18日在与到访的安倍晋三举行联合新闻发布会时表示， 他对于即将举行的与金正恩的会面持乐观态度，但是如果他认为这个会面不会产生预期的结果或不会成功， 他不会去赴约或会提前退出。
特朗普表示，他估计会面会在六月初举行， 但是他说“我希望有一个非常成功的会面。 如果我们认为会面不可能会成功，我们不会参加会面；如果我认为这个会面不会有结果，我们不会去赴约；如果我已经赴约了， 但是会面没有结果， 我会退出， 并继续进行我们目前的对朝政策或任何政策。”他因此表示， 但是无论会面进展得如何，都会有其结果，而他希望以一种非常灵活的态度来对待这次会面。
他承诺本届政府不会犯前几届政府在解决朝鲜问题上犯过的错误，他说：“我们将不会重复前几届政府犯的错误， 而且我们对朝鲜的最大施压政策将持续至朝鲜半岛实现无核化。”
特朗普还表示他希望有一天能够看到一个繁荣的和平的朝鲜半岛， 并希望这次会面能够实现朝鲜半岛“完全的、可证实的、不可逆转”的无核化。
他说：“（如果能够实现这一点）， 这对于朝鲜和整个世界都将是一件非常好的事情。”
安倍晋三则表示， 朝鲜以前也曾经做过朝鲜半岛无核化的承诺， 但是并没有兑现这个承诺。 他认为，不能够因为朝鲜愿意进行无核化对话， 就减轻目前对朝鲜的施加最大压力的政策。
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