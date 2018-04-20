彭博社4月20日报道称，美国财政部正考虑动用紧急法限制中国对“敏感科技”投资。
美国财政部国际事务办公室的助理部长、负责监管美国外国投资委员会的希思·塔博特19日在华盛顿的一个活动上表示，美国政府正在考虑使用《国际紧急经济权力法》的可能性。依据美国这部1977年的法律，美国总统可以针对“不同寻常的特殊威胁”宣布进入“全国紧急状态”，有权阻止交易和没收资产。
报道称，由于投资者们目前十分关注特朗普对中国进口商品征收关税的相关计划，新的限制举措会进一步减缓中国对美投资。
根据彭博社的数据，中国公司在美收购总额由前年的530亿美元下滑到去年的318亿美元。塔博特称，根据特朗普的指示，目前考虑中的投资限制将只针对中国。
四名知情人士上月称，目前美国财政部官员正在制定计划，确定限制中企投资的具体技术领域，如半导体和5G无线通讯。这些官员还在寻找方法设定更严苛的条件，阻挠中企使用有关审查涉及国家安全问题交易的美国外国投资委员会法律法规。
塔博特称，财政部还支持了一项两党共同提出的议案，以扩大美国外国投资委员会(CFIUS)的权力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost