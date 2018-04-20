外商品牌纷纷逃离台湾？台湾市场出了什么问题

莎莎掰了、麦当劳换人……全球知名品牌为何纷纷逃离台湾
中国台湾网4月18日讯 据台湾“中时电子报”报道，许多美妆控最爱逛的莎莎3月底退出台湾，在市场投下震撼弹。先前麦当劳也易主，改变其对台经营的策略。不少全球知名消费品牌纷纷撤出台湾，到底是台湾市场的问题?还是外商经营的问题?
蓝涛亚洲总裁黄齐元在《商业周刊》撰文指出，这些外商毫不考虑就放弃台湾，其背后有3种可能，一是，台湾市场太小或已被边缘化，像莎莎即表示未来将改配合大陆“一带一路”策略布局。其次，在台湾市场太难赚钱，这代表消费者结构或厂商经营可能均有问题;最后，厂商没有快速调整策略，比如说莎莎即无法因应电商及日韩化妆品兴起潮流。
但他认为，这并不代表外商或新进本土业者无法在台湾市场赚钱，像好市多就以特殊的价值与服务赢得消费者的忠诚，另外，平价咖啡业者路易莎不畏星巴克和85度C的夹击，全台店数冲到300多家;卖日式牛肉饭和咖喱饭的连锁店Sukiya，生意好到要排队。
黄齐元表示，台湾市场当然可以赚钱，可惜市场规模不够大，加上这几年两岸关系急冻导致观光客减少、经济萧条，所以竞争越来越激烈，市场走向两极化，有些业者很赚、赢家通吃，剩下的就很辛苦。
他提醒，近几年东南亚市场兴起，市场规模及成长速度均相当惊人，当地电商在阿里等业者带动下，超速发展，新加坡Lazada、印度尼西亚Tokopedia都已成为独角兽。在这种情况下，台湾作为一个利基型市场，加上政治风险，在外商心目中变成“可有可无”，做出撤退决定根本无需考虑。
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