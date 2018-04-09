英拉兄妹高调现身 泰国总理巴育：他们应感到羞耻

泰国前总理他信、英拉兄妹被曝于3月29日抵达日本东京，并出席了日本前自治大臣石井一的著作出版酒会。对于英拉兄妹在公共场合高调现身，泰国总理巴育日前表示，二人应感到“羞耻”。
据泰国《民族报》报道，对于近日他信和英拉前往日本，并在日本停留数日，泰国总理巴育在接受记者采访时称，自己并没有为此感到不安。“他们触犯了法律，仍然敢出去。他们本该感到羞耻”，巴育说。
他表示，泰当局已对英拉兄妹采取了全部法律措施。“在国外，我们无法执行泰国的法律。如果外国不把他们（英拉兄妹）遣返回泰国，我们也没办法。”
他信和英拉这两位泰国前总理下台后分别于2008年和2017年流亡国外，并遭到泰当局通缉，近几个月来，二人在英国、日本、新加坡等地频频出现在公众视野中。
据海外网早前报道，英拉及其兄长他信于3月29日下午乘坐私人飞机赴日，并于当晚在东京出席了日本前自治大臣石井一的新书发布会，石井一当晚还邀请他信、英拉兄妹到台上，并向出席者介绍二人。据悉，英拉和他信访日期间，在樱花树下大玩自拍，兄妹二人笑容满面，心情看似很好。他信和英拉还在东京接受了日本NHK等媒体的采访。采访中，他信批评了巴育政府，称泰当局“无正义”。
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