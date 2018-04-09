奥巴马妻子谈及特朗普上任后表现 长叹了一口气

在奥巴马妻子米歇尔的眼中，丈夫的继任者——现任总统特朗普究竟表现如何？本周，米歇尔·奥巴马在波士顿举行的一次会议上，罕见地将特朗普政府与自己丈夫执政时进行了对比。有两个孩子的米歇尔认为，奥巴马政府就像那种“负责的家长”。与之相反，特朗普方面则是那种“允许孩子不守规矩的家长”。
综合美国《国会山报》及美国中文网报道，米歇尔近日在参加第39届西蒙斯领导会议时，用家长来比喻奥巴马和现任总统特朗普的两任政府。米歇尔表示，奥巴马的八年任期就像是家里的“好家长”，十分负责，他会告诉孩子们要吃胡萝卜并按时睡觉。
而提到现在的特朗普政府时，米歇尔则是不客气地比喻为是“一位不负责任的家长”：“现在我们有另外的家长。我们曾认为这会有趣。由于我们能整天吃糖、熬夜并且不守规矩，所以现在也许会觉得有趣。”
据《每日邮报》报道，在被问及对特朗普上任后所做的事如何评价时，米歇尔的回答是“长长地叹了一口气”，并转而提到了奥巴马，“我想到了我从丈夫那里学到的东西，通过观察他作为领导人的表现，我也学到了不少。我学到大量的内容就是性情和耐心，他生来就有那种基因。”
除了表达对特朗普的不满，米歇尔还不忘借此机会大赞希拉里·克林顿，称她为“最有资格参选总统职位的人”，并将她输给特朗普的原因归咎于选民投票率太低。
至于自己是否会参选总统，一些民主党人士可能要失望了。米歇尔否认：“我从来没有政治热情……我只是碰巧嫁给一个对政治有热情的人。”
2017年9月，曾在克林顿麾下工作的一位专家表示，前美国第一夫人米歇尔·奥巴马将是民主党内迎战现任总统特朗普的最佳人选。民意测验专家肖恩当时表示：“如果民主党想要在2018年中期赢回在国会的席位，他们就需要想出一个替代方案，来重建并团结党派。这一替代方案需要一个颇受欢迎的政治人物来领导一个全新的、团结的反对党，我认为唯一能够完成这一工作的、受到欢迎的政治人物就是米歇尔·奥巴马。”
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