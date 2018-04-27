朝韩峰会让半岛现“和平曙光” 有望开创半岛新局

外媒称，韩朝首脑会谈韩方筹委会委员长、青瓦台秘书室室长任钟皙4月26日发布会谈具体日程，韩国总统文在寅与朝鲜国务委员会委员长金正恩将于27日上午9时30分在韩朝边境板门店会面，10时30分开始举行会谈。会谈分上午和下午两场，会谈结束后双方将签署协议。
与会双方阵容强大
据韩联社4月26日报道，任钟皙表示，金正恩当天上午跨越军事分界线南下，文在寅将在军事分界线迎接。随后，两人徒步走向举行欢迎仪式的板门店广场，并在那里检阅韩军仪仗队。
报道称，韩朝于2000年和2007年举行首脑会谈时，时任韩国总统金大中、卢武铉曾与金正日一道检阅朝军仪仗队。这将是朝鲜最高领导人第一次检阅韩军仪仗队。
检阅仪仗队后，文在寅和金正恩将向对方随行人员致以问候，欢迎仪式结束。
文在寅的随行人员共7人，包括青瓦台秘书室室长任钟晳、国家安保室室长郑义溶等。金正恩随行人员共9人，包括朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、劳动党中央委员会第一副部长金与正等。
欢迎仪式结束后，文在寅和金正恩将步入会场“和平之家”。金正恩将在“和平之家”一楼的留言簿上留言，并同文在寅合影留念。之后，双方从10时30分开始会谈。上午的会谈结束后，双方将各自用餐和休息。下午两位领导人将一起在军事分界线植树，设立植树纪念碑。纪念碑上刻有“种下和平与繁荣”的字句以及两位领导人的签名。
植树活动结束后，文在寅和金正恩将一起散步交谈，之后回到“和平之家”进行下午的会谈。会谈结束后，双方将签署协议并发表协议内容。下午6时30分起，韩朝领导人及随行人员将出席在“和平之家”三楼举行的欢迎晚宴。
晚宴结束后，文在寅将为金正恩在“和平之家”院内举办欢送仪式。届时，“和平之家”外墙变身为显示屏，播放以“同一个春天”为主题的视频。任钟皙表示，视频讲述半岛的过去、今天和未来，世人可感受韩朝领导人之间的深厚友情及感动瞬间。
另据韩联社4月26日报道，韩国防长宋永武、联合参谋本部议长郑景斗、朝鲜人民武力部长朴永植、人民军总参谋长李明洙被列入4月27日韩朝首脑会谈随行人员名单，四人有望全部出席会谈，共商消除半岛军事紧张的划时代措施。
报道称，前两次韩朝首脑会谈均未安排防长和总参谋长出席。韩国军方人士评价称，行使军令权的联参议长和总参谋长出席会谈本身就具有重大意义。
曾参加韩朝军事会谈的韩国前国防部发言人文尚均表示，总参谋长出席会谈意味着双方可能已就在韩朝非军事区解除武装进行了磋商。拆除或后撤最前线哨所、调整边防铁栅栏位置、撤走哨所和重型武器被视为解除武装的主要议题。这些措施是通往裁军与永久和平机制的入口。
报道称，与此同时，韩国军方4月26日表示，韩国和美国决定，在4月27日韩朝峰会当天暂停韩美年度联合军演。韩国联合参谋本部表示，韩国军方“坚定支持”文在寅与金正恩在板门店会晤。
有望开创半岛新局
据美国《华盛顿邮报》网站4月25日报道，4月27日，金正恩将成为自1953年朝鲜战争结束以来，首位跨过朝韩军事分界线的朝鲜领导人，必须确保这次会晤万无一失。
报道称，文在寅政府正全力以赴，为朝韩峰会创造最有利的环境。韩国政府希望，此次峰会不仅能为这两个彼此疏远的邻国开启新的接触时代，也能为金正恩与美国总统特朗普的成功会晤奠定基础。
报道还称，4月27日的峰会在形式和内容上都经过精心策划。4月27日上午，朝鲜领导人的车队将停在位于联合安全区朝方一侧的“板门阁”前，1953年的停战协定就是在这里签署的。这位34岁的朝鲜领导人将走向军事分界线，文在寅在那里等候。两位领导人在分界线见面并握手的一刻，将向全世界现场直播——这也是历史上第一次。
随后，两位领导人将在修葺一新的“和平之家”落座，他们座位的距离恰好是2018毫米。韩国总统府说：“这代表历史性的2018韩朝峰会。”两人中间的桌子被设计成双桥合一的造型。会谈结束后，两位领导人将在特设的宴会厅共进晚餐。与家具一样，每道菜都有寓意。
据韩国媒体报道，文在寅将提议设立朝韩联络办公室，并成立一个旨在促进两国政治、军事和经济交流的联合委员会。
另据法新社4月26日报道，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅将在分隔朝鲜半岛的“三八线”会面，这一事件充满了象征意义。
报道指出，一旦金正恩跨过国境线，将成为朝鲜战争结束65年来第一位踏上韩国国土的朝鲜领导人。在金正恩与美国总统特朗普备受期待的会晤前，朝鲜半岛迅速走向外交和解，而4月27日的朝韩峰会将成为这一进程的高潮。
此外据韩联社4月26日报道，韩朝首脑会谈4月26日进入倒计时最后一天，这将是韩朝时隔11年再次举行首脑会谈，有望成为韩半岛能否结束分裂历史走向和平时代的试金石。
报道称，此次会谈将在板门店举行，由于双方将会场定在板门店韩方一侧的“和平之家”，届时朝鲜最高领导人将首次踏上韩国领土，上演韩朝史上具有划时代意义的一幕。
报道还称，韩国总统文在寅为此次会谈提出口号“和平，新的开始”，意在开启半岛和平新征程。此次会谈不同于前两次旨在改善双边关系的首脑会谈，而是以实现半岛无核化为目标。本次会谈的结果将给半岛无核化谈判的重头戏朝美首脑会谈带来一定影响，朝美对话的结果又将直接体现在韩朝关系方面，在三者之间形成有机互动。
因此，“文金会”能否在无核化、停转和问题上达成高度一致引人关注。此次会谈还将就改善韩朝关系的各种举措进行磋商，包括双方在非军事区解除武装、加强各界交流、举行离散家属团聚活动等。
报道称，韩朝首脑会谈主新闻中心将面向全世界各大媒体进行实况转播。据青瓦台公布，截至4月24日，共有来自41个国家460家媒体的2850名记者报名申请采访。
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