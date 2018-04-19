韩媒：萨德施工民众与官方谈判破裂 警民或再冲突

据韩联社4月19日消息，韩国反“萨德”公民团体“拆除萨德和平会议”（简称和平会议）方面19日表示，韩国反“萨德”团体与韩国国防部围绕运建材维修“萨德”基地进行的谈判以失败告终。国防部计划近期内将施工装备和建材运入基地，预计届时警民将再生摩擦。
和平会议方面18日晚开会宣布双方谈判破裂。16日和17日进行的谈判中，和平会议方面同意国防部在基地内开展韩军宿舍漏水和污水设施施工，国防部方面则坚持美军餐厅和宿舍也需改善。
和平会议方面认为，应在对基地实施正式环境影响评估后再决定是否向驻韩美军运输食品或进行施工。国防部方面则表示，韩国官兵也在驻韩美军餐厅就餐，目前亟需改善官兵生活条件，因此该工程不属于额外施工。
4月17日，韩国国防部曾表示，位于庆尚北道的驻韩美军“萨德”基地施工不能再继续拖延，并一再暗示将采取“必要措施”。
据环球网早前报道，韩国防部原计划本月12日将施工设备和建材运入星州郡“萨德”基地，引发当地居民强烈反对，导致基地入口警民对峙，现场形势一触即发。在警民对峙中，双方都有人受伤。反对“萨德”团体和当地部分居民认为，运进的建材有可能用于加固“萨德”系统。
中国外交部发言人此前曾表示，中方希望“萨德”问题继续得到妥善处理，推动中韩关系完全重回健康平稳发展的轨道。
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