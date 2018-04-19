特朗普白减税了？路透称美发起对华贸易战反拖累美国经济

英媒称，一项路透社调查显示，中美贸易争端将给迅速增长的美国经济带来阻力，减弱几个月前国会通过的大幅减税措施对经济的提振。
据路透社4月18日报道，4月9-17日对逾100名分析师进行的调查显示，白宫对于经济增长保持在3%以上的希望是无法实现的，这进而可能催生对未来几年预算赤字扩大的预期。
路透社调查预计今年美国经济平均增长2.8%，明年放缓至2.4%。
报道称，美国总统特朗普最近对中国商品征收进口关税，引起对全球贸易战的担忧，近几周在金融市场掀起波澜。
报道称，在50名回答了一项额外问题的分析师中，近九成表示与中国的贸易争端将伤害美国经济。
“美国正在收紧贸易政策，越来越偏离世界贸易组织（WTO）的规则。股市赞赏特朗普的减税政策，但对他的贸易保护主义威胁却没那么着迷。”法国巴黎银行分析师在一篇客户报告中称。
他们还指出，持续争端是目前全球贸易氛围的一部分。路透上个月一项调查显示，特朗普的进口关税对美国经济将弊大于利。
不过在最新的这项调查中，对于经济增长、通胀和美国联邦储备委员会（美联储/FED）货币政策前景的看法，基本上与3月的调查差不多，显示贸易争端现正抵消今年稍早出现的看法改善。
“美国拟对中国商品课征关税，肯定将造成国际价值链的混乱。众所周知，美国大型高科技企业和零售商向来就是利用相对便宜的中国劳工组装产品，总贸易流分析可能低估了这种破坏性的影响。”荷兰合作银行市场分析师斯特凡·库普曼说。
“对运往美国的最终产品和中间产品加征关税，会抬高面向美国消费者和生产商的国内价格。鉴于此，如果这些关税付诸实施，会令股市再度受到冲击，同时还会打击生产商和消费者的信心。”
库普曼称，预期企业投资会增加，因为税改确实提供了一些受欢迎的激励，“但我们预期这方面不会有任何的奇迹。”
国际货币基金组织（IMF）将其对今明两年美国经济增长率的预估上调0.2个百分点，分别上调至2.9%和2.7%，理由是美国企业所得税税率被下调，以及投资将因暂时的税收减免而加速。
但对于今年的美国经济增长率，路透调查的预估略低一些；对于明年的经济增长率，路透调查的预估低0.3个百分点。
“我们认为，（财政刺激）不会对美国经济过于有利，”道明银行财务集团资深分析师詹姆斯·奥兰多称。
路透调查显示，核心个人消费支出（PCE）物价指数成长在第三季才会达到目标，明年达到平均略高于2%的水平。PCE物价指数是美联储看重的通胀指标。
美联储在5月2日政策会议上料将维持利率不变，其在3月进行了本轮收紧周期中的第六次升息。
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