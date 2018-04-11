美国会预算局上调政府预算赤字预测

美媒称，根据最近的税改和增加政府开支的立法，美国国会预算局预测了未来几年将进一步扩大的预算赤字和有限的经济增长。
据美国《华尔街日报》4月9日报道，该局9日称，今年的联邦预算赤字将达到8040亿美元，而且从2020年开始每年将超过1万亿美元，高于2017财年的6650亿美元。到2028财年底，国家债务将达到28.671万亿美元，占国内生产总值（GDP）的96.2%。
国会预算局称，由于财政刺激措施，今年的经济增长率将提高到3%以上。但该机构预计，这一增速多半是暂时的。2018年四季度的GDP增长将低于3.3%。2019年和2020年将分别放缓至2.4%和1.8%。
报道称，国会预算局关于联邦预算和美国经济展望的年度报告通常于1月出台，分析人士将其今年的推迟归因于最近财政政策的几次调整。
国会去年12月通过了大规模减税法案，今年2月达成了一项两年预算协议，3月又通过增加政府开支的法案，内政和军事方面的政府支出都将上升。
据报道，9日的报告对那些措施将如何影响未来几年联邦政府的财政和更广泛的经济提供了一个早期的独立评估。跨党派的国会预算局由经济学家基思·霍尔领导，他是国会共和党领导人在2015年任命的。
此次税改法案的支持者——包括总统唐纳德·特朗普——称，它将刺激经济进一步增长。民主党人反对这一法案，称它对中产阶层和更广泛的经济帮助不大。
据报道，在9日的报告中，国会预算局考虑到减税和增加开支的法案，短期内调高了预算赤字。这一赤字预计将从2018年占GDP的4%增加到2022年占GDP的5.4%，然后到2028年将降低到占GDP的5.1%。国家债务将从2018年占GDP的78%爬升到2027年占GDP的94.5%，到2028年将达到GDP的96.2%。
报道称，2019年到2028年，联邦政府的收入预计占GDP的17.5%，低于去年夏天做出的2018年到2027年联邦政府收入占GDP18.2%的预估。2019年到2028年，支出预计占GDP的22.4%，与去年夏天的预测一致。
报道认为，在没有爆发战争或大衰退的情况下，联邦预算赤字大幅增加非同寻常。但在最近的一系列财政刺激政策出台之前，国会预算局就曾预测赤字将在未来几年增加，因为收支无法达成平衡。
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