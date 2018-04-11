伦敦凶杀案数量超过纽约 19天内13人惨遭毒手

西班牙《世界报》网站4月2日报道称，伦敦的凶杀案数量在当代史上首次超过纽约。自今年年初起，伦敦已有46人被夺去性命，近19天内就有13人惨遭毒手。2月的持刀行凶浪潮是形成这种局面的祸因，这也导致伦敦城内人心惶惶。
尽管伦敦依然比纽约安全得多，2017年全年凶杀案数量还不及纽约的一半，但事实上，今年一开始便为这座欧洲城市蒙上了一层阴影。仅2月就有15人死于谋杀，其中9人年龄在30岁以下。美国的这座城市也好不到哪儿去，同一时期内发生了14起凶杀案。
两座在人口水平上相差无几，约有850万居民的大城市，从2018年起统计到的犯罪率也相似。今年3月，伦敦和纽约市内因枪杀和刀刺死亡的人数分别为22人和21人。从统计数据上来看，这样的趋势开始反转了。
纽约的凶杀案指数相比上世纪90年代下降了87%，而英国人却发现仅最近3年内凶杀案的数量就上升了约40%，这个数据还不包括在恐怖袭击中遇害的人数。
这就意味着，根据英国《独立报》透露的数据，伦敦城内每3天就有人会遭遇致死攻击，而杀人动机可能是街头帮派之间的冲突。
伦敦警方一名发言人告诉《独立报》：“伦敦依然是全世界最安全的城市之一。我们对城市内凶杀案数量的增加表示担忧。一起凶杀案就已经很多了，因此我和同伴们正尽全力探寻这类事件的动因以及防止这类悲剧发生的办法。”
苏格兰场（伦敦警察厅总部所在地——本网注）本周末毫不犹豫地将犯罪率的增长部分归咎到社交网络和社交网络的“激烈环境”上。伦敦警察局长克雷茜达·迪克解释说：“在极短的时间内促使仇恨迅速升级，社交网络对此一定产生了影响。”她还谴责使用Instagram、 Youtube和“阅后即焚”等社交网络吸引追随者以及煽动帮派之间因争夺街头毒品交易的控制权而爆发城市战争的行为。
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