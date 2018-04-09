美教授：特朗普是个爱冒险的人 接下来还会冒大险

约翰·霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德（Kent Calder）教授4月8日在博鳌亚洲论坛上接受了经济观察网记者在内的媒体采访。
肯特·凯尔德接受经济观察网记者采访时说，在中美贸易争端方面，他认为特朗普可能还会倾向于冒大险。主要是两方面的原因：一是支持他们的选民，这些选民和美国政客是不一样的民粹主义者，是民粹的蓝领工人，是锈带（也被称为制造带）的工人和农民，不是跨国企业，这些人的偏好就是冒险；其次是特朗普的个人冒险成功经验。
特朗普一贯喜欢冒险
肯特·凯尔德认为，特朗普总统是一个愿意冒风险的人，这样说并非从负面的角度来说的，而是基于特朗普的企业背景使得他对风险的容忍度非常高。他的业务是房地产业，房地产业乃至整个私营部门风险都是更高的，他从去年才刚刚进入政府工作，这样的一个企业界背景对风险的容忍度非常高。
肯特·凯尔德举例称，特朗普喜欢频繁更换他的工作人员，这种换人风格也体现了他对风险的高容忍度，他的新顾问和助手从历史上来看也都是一些有着冒风险名声的人。他表示，希望媒体报道时不要扭曲“冒风险的人”，其只是说特朗普总统很爱冒风险，并不是说他是一个不负责任的人。
“从象征意义上来讲是的（特朗普会愿意冒更大的风险），因为选特朗普的人感觉美中经济关系应该发生变化，也就是说一些锈带洲在2016年把他选上了台，当时人们的预期不是这样的，他自己本能冒过险而且取得了成功，所以他有一点个人经验的成分在里面。”肯特·凯尔德告诉经济观察网，特朗普在谈判中也有一定（冒险）成分，就是想创造出这样的认知和预期来。
关于美国民众对中美贸易争端的看法，肯特·凯尔德说，他不认为任何一个国家的人民想打贸易战，最终即使是特朗普政府也希望能够通过谈判来解决问题的。因为没有一个人想要打贸易战，但是即便如此，假如说两国之间真的发生民主主义的对抗，相信两国人民都会站在各自的国家里面，那就很危险了。
肯特·凯尔德说，美国的跨国企业普遍的想法是希望能够支持开放的贸易体系，支持未来行业的发展，支持更好的保护知识产权的规则，他们是支持开放的贸易。
中美将进入密集谈判期
尽管中美贸易争端看起来火药味十足，但是肯特·凯尔德认为，虽然不排除贸易战爆发的可能性，但是接下来中美即将进入密集谈判期。
“我认为今后一两个月的阶段会是密集谈判的一个时期，我们应该记住这一点。”肯特·凯尔德说，中美双方都说了不少的话，美国提到了征收5000亿美元的关税，后来又提到1000亿美元，中方对此迅速做出了回应。我们要记住，虽然存在贸易战的风险，但是这些税的征收要在5月下半月才发生，在那之前的6周我预计会发生非常密集的谈判。
肯特·凯尔德提到非常有趣的一个事件，就是中美贸易谈判将发生在另外一个重大事件——预计在5月底发生的特朗普总统和金正恩会晤之前。肯特·凯尔德分析称，从特朗普总统的背景及从历史上来讲，他非常喜欢玩“从空中抛几个球的游戏”，也就是说他喜欢多个事情同时处理，同时又多个方案。今后的六周也将是如此。“从朝鲜问题来讲，我相信到5月底之前也有非常密集的谈判发生”。
肯特·凯尔德认为，任何系统都需要具有稳定性。这一点在1930年大衰退期间就非常明显，1990年代，美日贸易冲突也表现明显。自二战以后，保持全球繁荣的关键就在于一个开放的全球贸易系统，美中是全世界跨洋贸易额最大的，两者也是全球最大和第二大的贸易国，所以对于两者来说，美中关系同样重要。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost