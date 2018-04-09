泰国妙龄女明星开宝马撞树 被夹车中香消玉殒

泰国一名长相甜美的21岁妙龄女明星昨天（7日）死于车祸，她5岁时童星出道，家喻户晓，其意外身亡令人大感惋惜，唏嘘“自古美人如名将，不许人间见白头”。
据英国《每日邮报》4月8日报道，泰国大城府邦巴茵县昨天早晨7点48分左右发生一起严重车祸，一辆价值32000英镑（约合28.4万元人民币）的白色豪华宝马车失控撞向路旁大树，车体严重变形损毁，车内许久不见动静。
救援人员接报后赶赴现场，耗时近一小时才用大型液压切割设备打开扭曲变形的汽车，将一具年轻女性尸体移出车外，只见车门上沾满死者的鲜血，惨不忍睹。
警方在车内发现了死者身份证件，看后吓了一大跳，原来她是家喻户晓的女明星娜妮查·切德楚布帕噶瑞（Natnicha Cherdchubupagaree）。娜妮查今年21岁，5岁就被星探相中涉足荧屏，在一系列知名电视剧中扮演角色，脍炙人口。长大后她发行了三张歌曲专辑、参与主持电视节目、广告代言和担任平面模特，还拍摄了多部电影，成为泰国人气颇高的全方位明星。
警方初步判断，这起车祸和超速行驶有关。事发当天豪雨如注、道路湿滑，娜妮查在即将经过一个铁路桥路口时车轮打滑失控，高速撞向路边大树，导致头部遭重创而丧命。她当时驾驶的白色宝马车是一年前购买的爱车，曾在社交媒体上频频晒照。
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